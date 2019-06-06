Ренан Брессан: Провел в Беларуси длительный период карьеры, для меня нет проблем вернуться 6.06.2019, 11:24

Ренан Брессан

Полузащитник готов рассмотреть «хорошее предложение».

Полузащитник Ренан Брессан сообщил, что не против того, чтобы продолжить карьеру в Беларуси, сообщает tribuna.com.

- Белорусские клубы выходили на вас?

– Нет, мне никто не звонил. Хотя на днях был разговор с человеком из Беларуси, но он у меня спрашивал про Россию, если не ошибаюсь.

- Предложение из Беларуси – рассмотрели бы или нет желания возвращаться?

– Почему вы так думаете? Я провел в Беларуси довольно длительный период карьеры. Для меня нет проблем вернуться. Вы спрашивали: готов ли вернуться в Португалию? Так вот, по поводу Беларуси, могу сказать примерно тоже самое: у меня замечательные отношения с Беларусью, поэтому почему нет? Правда, предложение должно быть хорошее, – сказал Брессан.