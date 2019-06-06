Пчелы умеют связывать символы с числами 6.06.2019, 11:30

Открытие совершила команда австралийских и французских ученых.

Мы уже знаем, что пчелы могут понимать ноль и даже знают арифметику, а теперь новое исследование показывает, что крошечные мозги насекомых способны соединять символы с числами. Исследователи обучили медоносных пчел подгонять знак к определенному количеству и доказали, что пчелы могут запоминать, что определенный символ означает определенное числовое значение. Это открытие проливает новый свет на то, как развивались численные способности на протяжении тысячелетий и даже открывает новые возможности для общения людей с другими видами, пишет animalworld.com.ua.

Пчелы умеют считать?

Открытие, которое осуществила та же команда австралийских и французских ученых, которая выяснила ранее, что пчелы понимают ноль, также указывает на новые подходы к вычислениям на основе биологии, которые могут копировать высокоэффективный подход мозга к обработке данных. Результаты исследования были опубликованы в Proceedings of the Royal Society B.

Доцент Адриан Дайер говорит, что хотя люди были единственным видом, разработавшим системы для представления чисел, вроде арабских цифр, которые мы используем каждый день, исследования показывают, что эта концепция может быть понята мозгом, намного меньше нашего.

«Мы воспринимаем как должное то, что обучаясь цифрам в детстве, мы легко с ними управляемся, но для того, чтобы понять, что представляет «четверка», на самом деле требуется сложный уровень познавательных способностей», говорит Дайер. «Исследования показали, что приматы и птицы также могут научиться связывать символы с числами, но мы впервые видим этоу насекомых. В мозге человека более 86 миллиардов нейронов, а у пчел меньше миллиона, и мы разделены 600 миллионами лет эволюции».

«Открытие того, как такие сложные числовые навыки можно постичь с помощью миниатюрных мозгов, поможет нам понять, как развивалось математическое и культурное мышление у людей и, возможно, у других животных».

По словам Дайера, изучение мозга насекомых предлагает любопытные возможности для будущего проектирования высокоэффективных вычислительных систем.

«Когда мы ищем решения сложных проблем, мы часто обнаруживаем, что природа уже выполнила свою работу гораздо более элегантно и эффективно», говорит он. «Понимание того, как крошечные пчелиные мозги управляют информацией, открывают пути к решениям, вдохновленным биологиям, которые будут намного эффективнее традиционных систем обработки».