В Молодечно требуют отставки начальницы отдела образования 6 6.06.2019, 11:40

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Инициативу поддерживают многие жители города.

Жители Молодечно требуют отставки начальницы управления образования местного райисполкома Инны Драпезы. Активисты создали петицию, в которой перечислили многочисленные факты неисполнения ею служебных обязанностей, в том числе нарушения прав несовершеннолетних, сообщает praca-by.info.

Чиновница известна также тем, что разослала в школы города письмо о необходимости направить учащихся на уборку картофеля. Именно на этой злополучной уборке погибла тринадцатилетняя школьница Виктория Попченя.

После этого случая в интервью tut.by Инна Драпеза рассказывала, что все «согласовывали с родителями». Однако родители Виктории никакого устного или письменного согласия не давали, кроме того принудительный детский труд является незаконным.

Спустя некоторое время СМИ опубликовали информацию о дисциплинарной ответственности данного лица за содержание детей в детском саду при температурном режиме 13 градусов.

«Инна Драпеза также инициировала отобрание моей дочери», - рассказывает Олеся Садовская член профсоюза РЭП в Молодечно:

Олеся Садовская

– Мою дочь Катю незаконно продержали на гособеспечении около года, необоснованно наделив ее статусом ребенка оставшегося без попечения родителей. Хотя это просто абсурд, учитывая, что я – её мать жива. Всё это с подачи чиновницы Драпезы.

Олеся Садовская требует компенсации морального вреда за незаконное удержание дочери

– Инна Драпеза до сих пор не признала нарушения, на которые указала и прокуратура Минской области, и Минобразования. Не смотря на то, что она была подвергнута дисциплинарным мерам – это не дало никакого результата. Я считаю, что дисциплинарные меры в данном случае не эффективны, такой человек просто не должен работать в сфере образования с детьми.

Сейчас райисполком рассматривает вопрос о продлении контракта на занимаемой должности начальнице управления образования. В отделе кадров эту информацию подтвердили.

– Многие активисты и жители Молодечно не согласны с тем, чтобы Драпеза продолжала работать. Мы уже направили обращения в Молодеченский облисполком с просьбой учесть мнение жителей города. А также призываем всех неравнодушных подписать петицию, - подчеркнула Олеся Садовская.