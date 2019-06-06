В Беларуси сносят частные здания, которые не понравились Лукашенко 5 6.06.2019, 11:55

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Жители Петрикова возмущены.

Если ваше здание мешает проезду Лукашенко либо не порадует глаз главы государства, его… снесут. Так разрушили хранилища, военкомат, магазин и кирпичный завод в Петрикове, что на Гомельщине, сообщает «Белсат».

Погреба нет, а клети возле дома по улице Карла Маркса в Петрикове посносили. Пострадали во дворе не только клети - здесь выкорчевали розы, уничтожили палисадник, спилили деревья.

«Кому он мешает? А я вам скажу, кому. Здесь стоял военкомат, двор был закрыт. Военкомат снесли, двор мэру не понравился, и все», - возмущается житель Петрикова Юрий Брестский.

Военкомат вместе с рядом других зданий разрушили в рамках программы благоустройства города.

«Вы пройдите по Пушкина, пройдите к автостанции, по площади пройдите, по паркам пройдите - из парков что сделали», - добавляет Юрий.

Так выглядел центр Петрикова еще в прошлом году. Теперь же на центральной площади и улицах уцелели считанные деревья, остаток повырубали, и все закладывают брусчаткой. Такими изменениями довольны не все петриковцы:

«Мы были против, что много деревьев спилили».

«Город - это не только дома, а с деревьями, мне кажется, намного лучше было».

«Я понимаю, что это красиво, дизайн, я все понимаю, но надо и о людях думать».

Больше всего возмущает жителей, что их мнения о том, как должен выглядеть их город, никто не спрашивал:

«Приняли решение и... Может, люди и хотели бы, чтобы с ними кто-то советовался, но у нас так».

«Социальное опрос, возможно, надо было проводить. Может, что-то посоветовали бы старожилы, может, были бы интересные предложения».

Авральное благоустройство в городе началось еще в марте. Почему? Петриковцы имеют несколько версий, и все они связаны с Лукашенко:

«Потому что у него в Лясковичах резиденция. Пролетал на вертолете и сказал: неуклюжий город, сделайте красивый».

«Просто теперь будет комбинат вступать в строй, приедет, естественно, Лукашенко, здесь будет что-то смотреть».

Горнообогатительный комбинат в Петрикове начали строить в 2014 году, и согласно плану в этом году в конце года предприятие уже должно заработать. А приказ благоустроить город Лукашенко отдал в прошлом году во время поездки по Гомельской области:

«Разберитесь, чтобы в мае следующего года мы посмотрели Петриков, чтобы он был не хуже, чем Житковичи».

Срок нынешнего визита правителя точно не известен, один из вариантов - третьего июля.

«Даже если сюда всю Беларусь сгонят - они не успеют это сделать до 3 июля?».

«Как можно сделать город образцового порядка, когда центральную улицу сделали, а рядом соседние, извините за выражение, в г ... ?» - говорят жители Петрикова.

Школа гребли точно не уцелеет в этом капитальном ремонте - сегодня городские власти сообщили тренерам, что здание снесут.