По ОТКАТанной Кирилл Живолович

6.06.2019, 12:04

1,513

Как говорится, назвался груздем - полезай в кузов.

На прошлой неделе активно обсуждалось шатание кресла под гендиректором МТЗ Федором Домотенко. Вопрос о его деятельности якобы встал ребром в связи со снижением продаж техники МТЗ на экспорт (да и с иными финансовыми проблемами). Не исключено, что дополнительным аргументом не в пользу нынешнего руководителя крупного предприятия станет скорый судебный процесс над бывшим директором фирменного магазина ОАО «МТЗ», задержание которого происходило при весьма любопытных обстоятельствах.

На прошлой неделе был опубликован материал «От рассвета до отката» - о коррупционных схемах в сельском хозяйстве, связанных с незаконными действиями при решении вопросов выбора поставщиков запасных частей и услуг по ремонту сельхозтехники. Публикация вызвала гневную реакцию у одного из ее героев - директора ООО «ДизельТехноРесурс» Александра Кулешевского, который сначала отказался от каких-либо комментариев, а затем взялся грозно кивать на суды и прокуратуру. Что ж, как говорится, назвался груздем - полезай в кузов.

Во избежание дальнейших голословных обвинений и угроз придется поделиться некоторыми дополнительными подробностями этой увлекательной истории. По имеющейся информации, весной прошлого года представитель ООО «ДизельТехноРесурс» был задержан сотрудниками КГБ при попытке передать взятку в крупном размере представителю еще одной силовой структуры - за решение вопроса, связанного с проводящейся проверкой финансово-хозяйственной деятельности компании. Поскольку с ответом на наш официальный запрос из департамента финансовых расследований Комитета госконтроля не спешат, мы ограничимся лишь предположением, что после задержания представителей указанной выше организации за дело взялись профессионалы. Без профессионалов здесь не могло обойтись: иначе не объяснить, по каким причинам люди, принимавшие непосредственное участие в передаче взяток, продолжают свою деятельность и, похоже, работают сознательно и под надежным прикрытием.

Неделю назад мы писали о том, что компании, к которым имеет отношение Кулешевский (ООО «ДизельТехноРесурс», ООО «ДизельТехноИмпорт», ООО «СТОТракторов»), странным образом фигурируют в сомнительных историях и «звучат» на совещаниях в хозяйствах Минской области - с предостережениями о сотрудничестве. И одна из таких историй связана как раз с гигантом отечественной промышленности - тракторным заводом.

Даже для рядовых работников МТЗ не является секретом, что не так давно был задержан начальник управления продвижения и реализации запасных частей маркетинг-центра МТЗ. Информацию о том, что фигурантами эпизода с задержанием высокопоставленного сотрудника МТЗ были представители ООО «ДизельТехноРесурс», подтвердил «БелГазете» бывший директор фирменного магазина тракторного завода Александр З., который в ожидании скорого суда надеется на справедливый вердикт: «Да, в этой истории фигурируют представители «ДизельТехноРесурса». Раньше они работали с нами, потом была пауза в конце прошлого года. И вот обратились к нам снова. Вели себя странно с самого начала, потому что им было проще купить эти же запчасти непосредственно на заводе, минуя торговую надбавку. Получается, что они сделали заказ где-то на $5-6 тыс. и переплатили при этом около $500.

Где вы встречали таких коммерсантов, которые готовы переплачивать? Неделю они ждали, пока мы привезем им заказ, а потом пришел ко мне человек и совал еще сотку, говоря, что я такой уважаемый и они очень довольны сотрудничеством. Это сразу выглядело каким-то абсурдом. Они меня просто подставили. По-другому не могу это назвать. Это был Алексей Яхонт, он меня просто укатал с этими $100. И как только я их взял, меня тут же арестовали. Находился в подавленном состоянии, хотя и понять не мог, за что взял эти деньги вообще, потому что я просто выполнял свою работу и никакого содействия никому не оказывал, это же глупости какие-то. Не знаю, с чем это было связано, но очевидно, что это была жесточайшая подстава, обычная провокация. И, насколько мне известно, точно так же действуют и в отношении других руководителей».

Один из сотрудников МТЗ поделился собственным соображением по этому поводу: «Похоже, что пытаются подставить действующего директора - предоставят документы о коррупции на предприятии, а кто там разбираться дальше будет, как оно было на самом деле? Насколько мне известно, такие мутные схемы - обычная практика в противостоянии различных силовых структур, каждая из которых борется за свои интересы, за статистику, за все, что угодно. И никто потом не может до правды докопаться во всех этих разборках».

Но правда все равно ведь где-то имеется - даже если спрятана глубоко и усердно скрывается. Рано или поздно, как показывает практика последнего времени, правда все равно всплывает - и в структурах Минздрава, и в системе Минлесхоза, и в других местах тоже. Быть может, вскоре всплывут и подробности того, кто именно реализует приобретаемую в Китае продукцию с маркировкой МТЗ - как внутри нашей страны, так и в России. А если кого-то интересуют подробности таких схем, то даже на проходной тракторного завода по окончании рабочей смены можно узнать много интересного. Было бы желание поработать не только ради повышения статистических показателей.

Кирилл Живолович, «БелГазета»