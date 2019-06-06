Названы самые посещаемые страны мира
- 6.06.2019, 12:12
Всемирная туристская организация (UNWTO) опубликовала традиционный рейтинг стран.
В 2018-м, как и в прошлые годы, список возглавила Франция с мощным показателем в 93,2 млн иноземных гостей.
Прирост турпотока во Францию составил 7,3 %. Рекордсменом по этому критерию в десятке популярнейших стран оказалась Турция – 21,7 %, пишет «Вокруг света».
Топ-10 стран по посещаемости в 2018 году:
1) Франция (93,2 млн путешественников);
2) Испания (82,8);
3) США (82,2);
4) Китай (62,9);
5) Италия (62,1);
6) Турция (45,8);
7) Мексика (41,4);
8) Германия (38,9);
9) Таиланд (38,3);
10) Великобритания (35,1).
Общее число туристов продолжает расти: в 2018 году это 1,4 млрд человек, что на 5,6 % больше, чем в 2017-м.