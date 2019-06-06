Названы самые посещаемые страны мира 6.06.2019, 12:12

Всемирная туристская организация (UNWTO) опубликовала традиционный рейтинг стран.

В 2018-м, как и в прошлые годы, список возглавила Франция с мощным показателем в 93,2 млн иноземных гостей.

Прирост турпотока во Францию составил 7,3 %. Рекордсменом по этому критерию в десятке популярнейших стран оказалась Турция – 21,7 %, пишет «Вокруг света».

Топ-10 стран по посещаемости в 2018 году:

1) Франция (93,2 млн путешественников);

2) Испания (82,8);

3) США (82,2);

4) Китай (62,9);

5) Италия (62,1);

6) Турция (45,8);

7) Мексика (41,4);

8) Германия (38,9);

9) Таиланд (38,3);

10) Великобритания (35,1).

Общее число туристов продолжает расти: в 2018 году это 1,4 млрд человек, что на 5,6 % больше, чем в 2017-м.