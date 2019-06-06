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Половина стран НАТО ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии

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  • 6.06.2019, 12:25

Ожидается, что все страны Альянса ратифицируют его до конца года.

Норвегия ратифицировала протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО, став 15-й из 29 стран Альянса, которая утвердила документ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

МИД Норвегии сообщил, что парламент 5 июня ратифицировал присоединение Северной Македонии к НАТО.

"Важный шаг для безопасности и стабильности в регионе и за его пределами. С нетерпением ждем увидеть Северную Македонию в качестве норвежского соседа за столом Североатлантического совета", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Послы стран-членов НАТО 6 февраля подписали протокол о присоединении Македонии к НАТО. Ожидается, что все страны НАТО ратифицируют его до конца года, после чего Северная Македония станет полноценным членом Альянса.

Напомним, 12 февраля правительство в Скопье официально сообщило об изменении названия Македонии на Республика Северная Македония.

Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.


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