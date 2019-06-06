В Украине принят закон, который упростит белорусским добровольцам получение гражданства 1 6.06.2019, 12:30

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За законопроект проголосовали 230 народных депутатов Верховной Рады.

Верховная Рада Украины приняла 6 июня во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками законопроект №3433 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (по поводу правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины)", передает корреспондент "Гордон".

За проголосовали 230 народных депутатов.

Инициатором документа выступил в 2015 году внефракционный нардеп Андрей Билецкий.

"Целью данного законопроекта является урегулирование вопроса о признании иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины находящимися на территории Украины на законных основаниях, упрощенного порядка предоставления таким лицам гражданства или выдачи таким лицам вида на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины", – сказано в пояснительной записке к документу.

Также указано, что целью законопроекта является "защита прав и законных интересов тех иностранцев, которые защищали территориальную целостность Украины и являются гражданами государства-агрессора или других государств, не признающих территориальную целостность Украины, в связи с чем их добровольное или принудительное возвращение в страну своей гражданской принадлежности нарушит их права".

Напомним, белорусские добровольцы обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой дать им украинское гражданство.

«Многие из наших ребят сейчас ранены, требует лечения. Они не имеют юридической защиты, права на юридическую помощь. Я считаю, что это, как минимум, позорно для государства, которое мы приехали защищать», - сказал Ян Мельников, боец тактической группы «Беларусь», который принимает участие в конфликте с 2014 года.