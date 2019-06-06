Рейтинг и жизнь Лев Шлосберг

6.06.2019, 12:43

Лев Шлосберг

Когда пыль рассеется, никто и не вспомнит об этих цифрах.

«Только если энта весть Снова будет — не Бог весть,

Ты за эдакую правду Лет на десять можешь сесть!»

Леонид Филатов, пьеса «Про Федота-стрельца, удалого молодца»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за несколько дней на минувшей неделе совершил два открытия и прошел большой путь. Первое – не все граждане России доверяют президенту Владимиру Путину. Второе – если выяснятся, что не все граждане доверяют Путину, то рейтинг должен быть увеличен – настолько, чтобы от тени сомнения не осталось даже тени. И теперь Всероссийский центр изучения общественного мнения называют Всероссийским Центром Изменения Общественного Мнения. Смешно и грустно одновременно.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров 28 мая прокомментировал в эфире канала «Дождь» падение до 31,7 процента рейтинга доверия Владимиру Путину при открытом вопросе (когда фамилию политика, которому человек доверяет, он называет сам, а не выбирает из предложенных). При такой постановке вопроса, когда подсказок нет, человек говорит то, что приходит в голову спонтанно. И рейтингом более 30% при открытом вопросе может гордиться любой политик в мире. Но, судя по всему, мир нам не указ.

Глава ВЦИОМа в ответ на просьбу журналистов прокомментировать причины падения рейтинга (а значение действительно стало минимальным за 10 лет) сказал буквально следующее: «Я думаю, что главная причина – это непонимание, когда нам станет жить лучше. А что значит жить лучше? Это значит: когда начнут расти наши доходы? По данным статистиков, – им, правда, сегодня немногие верят — последние пять лет наши доходы не растут, и это людей сильно напрягает и даже, я бы сказал, в каком-то смысле удивляет, потому что острая фаза кризиса у нас закончилась в 16-м году, сейчас мы живём в 19-м. И за эти три года особо лучше жить не стало, хотя кризис позади. Поэтому главная проблема – люди не видят, не верят, что завтра жить станет лучше, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми, разумеется, полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, – они бы воспринимались легче».

Бог знает, почему расслабился верный социолог власти, но, наверно, отвечая в эфире независимого СМИ на правильный вопрос профессиональных журналистов, профессиональный социолог Фёдоров нечаянно сказал то, что думал. Такое со всеми может случиться.

Спокойный и стандартный комментарий социолога вызвал более чем острую публичную реакцию администрации президента. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков потребовал от ВЦИОМа «какого-то анализа наших уважаемых специалистов». При этом все сразу подумали о специалистах совсем не о социологии. «Как может падать рейтинг доверия и при этом расти электоральный рейтинг?», — возмутился помощник президента. Действительно, как? Так могут возникнуть сомнения не в доверии, а в электоральном рейтинге, то есть в честности выборов. А за это уже – «можно и партийный билет на стол положить», как говаривали в предыдущей партии власти.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

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«Анализ» не заставил себя ждать, тот же ВЦИОМ, спасая себя, молниеносно провёл новое исследование, по другой методике, задав гражданам простой вопрос в лоб: «Доверяете ли вы президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину?» Вроде бы лампой в лицо при этом гражданам не светили, но результат был получен превосходный: 72,3 процента ответили «да».

Так была одержана очередная триумфальная победа над врагом.

Если без шуток, то произошедшая совсем не социологическая история – позор не столько исследовательской организации (она пережила уже много погромов), сколько самих российских властей и самого Владимира Путина.

Больше всего, как выяснилось, власти озабочены рейтингом власти, то есть инструментом государственной пропаганды. Сам ВЦИОМ неоднократно приложил к этому делу руку: сначала создаются умопомрачительные рейтинги, потом они через телевизионные жерла выбрасываются на головы избирателей, замусоривая людям головы, а затем избирательные комиссии довершают дело – обеспечивают электоральные «достижения», соответствующие пропагандистским рейтингам.

Почему властям так важен публичный рейтинг Путина? Почему они так болезненно реагируют на результаты социологических опросов и государственную статистику?

Потому что на политической непотопляемости одного человека, стоящего на вершине власти, держится весь имидж власти как силы. Потому что страна, управляемая в ручном режиме, не может сомневаться в рейтинге великого рулевого. Потому что имитация достижений стала важнее самих достижений, пропагандистские телевизионные «потёмкинские деревни» нового времени стали важнее самих умирающих деревень по всей стране. Потому что элита, которая находится рядом, должна понимать, что вожак по-прежнему гарантирует стабильность в освоении бюджета.

Вдумайтесь: эти люди не возмущаются растущей бедностью, падением реальных доходов, нищетой, разрушением здравоохранения, чудовищной смертностью – всеми теми ежедневными трагедиями миллионов людей, из которых и состоит наша жизнь. Но они возмутились тем, что уставшие, разочарованные, отчаявшиеся и утратившие доверие к власти люди стали чуть реже поминать имя вождя в ответе на вопрос о доверии.

А что они ожидали? Бог его знает. «Мы живём, под собою не чуя страны», – эти предсмертные строки Осипа Мандельштама всё чаще приходят на ум при виде современных «тонкошеих вождей».

ВЦИОМ, спасая себя, молниеносно провёл новое исследование, по другой методике, задав гражданам простой вопрос в лоб: «Доверяете ли вы президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину?»

Когда власть озабочена рейтингом власти больше, чем реальным качеством своей работы, это означает, что власть профнепригодна. «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи…». Вот и докладывают зеркала, как могут. Не понравится доклад – разобьют об стену. Найдут другое «зеркальце».

В это время в огромной запустевающей стране люди отчаянно пытаются выжить, вырастить детей, продлить жизнь стариков. Десятки миллионов людей живут, зная правду. Но именно для этих людей рисуются шальные рейтинги, которые должны убедить людей в том, что жить становится лучше, жить становится веселей и власть, в том числе непосредственно Владимир Владимирович Путин, выполняет своё предназначение.

Сколько может продержаться этот обман? Сколько может длиться терпение человека, знающего правду о своей жизни?

Всякое очищающее действие начинается с правды. Свобода начинается с правды. Страдание, если оно завершается осознанием правды, имеет смысл.

Попытки разрисовать румянами вянущие щеки власти смешны и печальны одновременно. Они показывают, что до последнего часа эта власть будет держаться за дутое величие, представляя и называя его величием подлинным. Одним обманом будет прикрывать другой обман.

Никакое доверие из этого обмана не родится, конечно. Доверие, как любовь, – живое чувство, имитировать его невозможно. Публичный дом власти не способен заменить теплый дом доверия. Чем больше усилий направляется на строительство имитации, тем слабее стены этого здания.

…Когда пыль рассеется, тогда и будет ясна его реальная мощь, реальное величие. Никто не будет вспоминать о процентах рейтинга. Все запомнят только то, что это был обман. Чем выше цифры, тем больше обман и тем сильнее будет разочарование.

Ошибки люди прощают. Обман – никогда.

Лев Шлосберг, «Эхо Москвы»