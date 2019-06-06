Лавров – об отзыве Бабича: На месте журналистов я бы не стал этим интересоваться 4 6.06.2019, 12:57

Сергей Лавров

Фото: ТАСС

Глава МИД РФ прокомментировал замену посла в Беларуси.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал отзыв посла Михаила Бабича из Беларуси.

Он отметил, что президент принимает решения о назначении послов, исходя из многих факторов, кроме того, не стоит забывать и о личных обстоятельствах. Лавров посоветовал журналистам не очень этим интересоваться.

— Решение о назначении послов принимает президент, исходя из совокупности факторов, которые касаются задач продвижения наших отношений с соответствующей страной, и исходя из ситуаций, которые складываются у того или иного человека, работающего на посту посла. У всех бывают какие-то личные обстоятельства. На месте журналистов я бы не стал очень сильно этим интересоваться, — ответил Лавров на вопрос о том, что случилось с российским послом в РБ Михаилом Бабичем.

Министр призвал не уподобляться некоторым телеграм-каналам, которые «писали какую-то околесицу на эту тему». По его мнению, кому-то захотелось из этого устроить скандал, но не получилось.

Напомним, 30 апреля Владимир Путин отозвал Михаила Бабича с должности посла России в Минске и назначил экс-губернатора, сенатора Дмитрия Мезенцева новым послом в нашей стране.