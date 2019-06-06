закрыть
6 июня 2019, четверг, 13:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Сейм Литвы признал геноцидом депортацию крымских татар

1
  • 6.06.2019, 13:01
Фото: DELFI

Литва вслед за Латвией признала преступления сталинского режима геноцидом.

Об этом ATR сообщил Чрезвычайный и Полномочным посол Литовской республики в Украине Марюс Януконис.

«Только что сейм Литвы принял резолюцию, признающую депортацию крымских татар 1944 года геноцидом», — сообщил Януконис.

Ранее сообщалось, что члены литовского парламента Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас зарегистрировали проект резолюции о признании депортации крымских татар 18 мая 1944 года геноцидом.

Первой страной, которая признала депортацию крымских татар геноцидом, стала Латвия.


популярное за неделю

Мнение

Награда нашла героев
Награда нашла героев Валерий Карбалевич
Роман с «Беллегпромом»
Роман с «Беллегпромом» Дмитрий Растаев
Свита голого Путина
Свита голого Путина Александр Гольц
Убить дракона
Убить дракона Ирина Халип