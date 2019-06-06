Сейм Литвы признал геноцидом депортацию крымских татар 1 6.06.2019, 13:01

Фото: DELFI

Литва вслед за Латвией признала преступления сталинского режима геноцидом.

Об этом ATR сообщил Чрезвычайный и Полномочным посол Литовской республики в Украине Марюс Януконис.

«Только что сейм Литвы принял резолюцию, признающую депортацию крымских татар 1944 года геноцидом», — сообщил Януконис.

Ранее сообщалось, что члены литовского парламента Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас зарегистрировали проект резолюции о признании депортации крымских татар 18 мая 1944 года геноцидом.

Первой страной, которая признала депортацию крымских татар геноцидом, стала Латвия.