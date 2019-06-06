Сейм Литвы признал геноцидом депортацию крымских татар

Сейм Литвы признал геноцидом депортацию крымских татар1
- 6.06.2019, 13:01
Литва вслед за Латвией признала преступления сталинского режима геноцидом.
Об этом ATR сообщил Чрезвычайный и Полномочным посол Литовской республики в Украине Марюс Януконис.
«Только что сейм Литвы принял резолюцию, признающую депортацию крымских татар 1944 года геноцидом», — сообщил Януконис.
Ранее сообщалось, что члены литовского парламента Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас зарегистрировали проект резолюции о признании депортации крымских татар 18 мая 1944 года геноцидом.
Первой страной, которая признала депортацию крымских татар геноцидом, стала Латвия.