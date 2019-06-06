«С зарплатой в $225 как еще можно одеться?» 6.06.2019, 13:14

Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что жители райцентра и Минска думают о регулировании секонд-хендов.

В Беларуси нужно ввести дополнительное регулирование торговли секонд-хендом, убеждена новый председатель «Беллегпрома» Татьяна Лагутина. Концерн, по ее словам, постарается сделать все, чтобы «любовь к белорусской одежде у населения только прирастала», пишет tut.by.

В феврале предприятие уже просило правительство с просьбой защитить внутренний рынок от импорта, в том числе от секонда. Власти поручили концерну разработать конкретные предложения. А как относятся к такой «заботе» сами покупатели?

«Нашу носить не стану». Что минчане думают о регулировании рынка секонд-хенда

Прицениться к белорусской одежде мы отправились в один из столичных универмагов. В отделе мужской одежды из покупателей только две женщины. Смотрим, чем торгуют. В глаза бросилась белая майка-поло. Цена — чуть больше 95 рублей. На соседней стойке нашлись дешевле — от 10 до 20 рублей. Все белорусского производства. Выбор рубашек в магазине тоже большой. Цены начинаются от 35 рублей и заканчиваются в районе 100 рублей. Мужской хлопковый плащ стоит чуть больше 170 рублей, а куртка-ветровка — 181,44 рубля.

Подходим к одной из покупательниц и спрашиваем, как она относится к белорусской одежде, часто ли покупает.

— Очень хорошо отношусь, — ответила женщина. — И сама ношу, и мужу покупаю. Да, она стоит недешево. Но и носится долго, сшита качественно, из натуральных тканей.

— А в секонд-хенде когда-нибудь что-либо покупали? — интересуемся.

— Заходила пару раз, но ничего не брала. Там долго искать нужно что-то толковое. А рыться в этих кучах одежды — не мое, — слегка поморщив нос, ответила женщина.

— Там всегда такой запах порошка сильный. Конечно, вещи дешевле, но не новые же. Если я могу себе позволить новые, зачем что-то придумывать?

В отделе женской одежды покупателей побольше. Женщины рассматривают платья и летние кофточки. На одной из стоек висят симпатичные льняные вышиванки по 69 рублей. Рядом на вешалке — белые майки по 38 рублей.

Есть и неплохие блузки примерно в этом же ценовом диапазоне. Юбка в ромашки из синтетической ткани стоит 61 рубль. А вот платья белорусского производства довольно дорогие — 100 и больше рублей.

— А мне нравятся наши фабричные вещи, — рассказывает пожилая покупательница. — Они не молодежные, конечно, но на мой возраст в самый раз: и вырезы хорошие, и длина юбок. Один минус — цена. Вот платье в полосочку очень понравилось, но оно 120 рублей стоит. Я не могу себе позволить такое. Иногда захожу в секонд-хенд, но в основном на дачу там вещи покупаю. Их сейчас много, выбор там большой. Для многих это спасение: доходы у людей низкие. Наверное, не стоит вмешиваться в этот рынок и как-то его регулировать.

В детском отделе мы тоже посмотрели, что почем. Трикотажные простенькие платьица стоят 18−20 рублей, лосины — от 6 до 12. Майки по 8−20 рублей, зависит от производителя. Свитшоты детские есть и по 25 рублей, и по 40 рублей.

После универмага мы отправились в один из самых крупных столичных магазинов секонд-хенда. Выбор одежды здесь огромный. Качество секонда тоже неплохое: совсем негодной — растянутой, выцветшей, рваной, грязной — одежды нет.

Даже утром в рабочий день в зале есть покупатели. Цены здесь примерно такие же, как и в других подобных магазинах.

— Вообще я сюда не из-за нехватки денег хожу, — рассказывает покупательница в одном из минских секонд-хендов. — Просто не вижу смысла тратить их на дорогую одежду, которая и по качеству часто уступает тому, что продается в секондах, и фасоны здесь получше. У нас в Минске во всех универмагах продают одно и то же. Ткани по качеству неплохие, но расцветки и фасоны — просто ужас. В итоге что мы имеем, одеваясь там? Вещи, которые есть у многих, старомодные фасоны, страшные расцветки, и ко всему этому еще и огромные цены. Как-то заходила платье себе подобрать, подруга хвалила белорусскую фирму одну. Честно, глаз ни за одно платье не зацепился, а стоили они все от 100 рублей.

Девушка отметила, что в секондах тоже много «барахла продают», но можно найти и прекрасные по качеству оригинального фасона вещи.

— Цены, как видите, радуют, — говорит покупательница, показывая ценники на вещах, которые взяла на примерку. — Платье в горошек, оно новое, с родной биркой, стоит 18 с копейками рублей. И это фирма, не тот подвал, который зачастую продают под видом брендовых вещей у нас в магазинах.

По поводу того, что рынок секонд-хендов у нас задумали отрегулировать, девушка сказала, что «белорусское все равно не наденет».

— У нашей промышленности есть только один вариант повышения продаж — шить нормальные вещи, из тканей нормальных расцветок и продавать их по адекватным ценам, — перечисляет покупательница. — Если начнут просто закрывать секонды, народ все равно к отечественным производителям не пойдет. Будет как с рынками: многие уже закрылись почти, но люди все равно не стали прям с ног до головы в белорусское одеваться. Ограничили сумму ввоза товаров из-за границы, лимиты на посылки ввели. И что? Все равно белорусское не носят. Но почему-то до производителей никак не дойдет, что они просто не могут конкурировать ни с кем. Нужно что-то менять, а не регулировать рынок административно.

Цены в секонд-хенде действительно сильно отличаются от тех, что мы видели в магазине. К примеру, оригинальное голубое с белым платье стоит 27 рублей, длинный сарафан — 24 рубля, трикотажная полосатая кофта — 9 рублей, майка с миньонами — 14 рублей.

Примерно такое же детское платье, как мы видели в универмаге, стоит всего 6 с копейками рублей, а не 18. Нашли и еще пару симпатичных платьев по ценам до 10 рублей. Ткани, из которых они сшиты, полностью натуральные. Выглядят идеально: без пятен, катышков и прочих дефектов.

— А вы не боитесь ребенку вещи в секонде покупать? — спрашиваем у молодой мамы с девочкой на вид лет трех, которые рассматривают детские вещи.

— Ну я же их не прямо отсюда на ребенка надевать буду, — ответила девушка. — Естественно, я все вещи тщательно стираю. У меня и подруги детям вещи в секонде берут. Никогда не слышала, чтоб кто-то из них от этого заболел. Не думаю, что их тут уже прямо чем-то страшным обрабатывают.

Еще одна покупательница в секонде сказала, что она не имеет ничего против одежды белорусского производства, часто покупает ее. Но и в покупке б/у вещей не видит ничего плохого и любит «покопаться» в секонд-хенде.

— На мои габариты не так-то просто найти что-то подходящее, — с улыбкой говорит женщина.

— Наша промышленность шьет одежду и больших размеров, но тоже далеко не все подходит и нравится. Поэтому я что-то беру в магазине, что-то — здесь. Вот майку нашла оригинальную, 8 с лишним рублей стоит. Конечно, новые фабричные вещи не могут стоить, как б/у. Но мне кажется, все равно цены на белорусскую одежду завышены. У нас только трикотаж по доступным ценам найти можно. И делать в последнее время стали хорошо. Раньше майки и платья быстро форму теряли. Теперь нормально носятся.

Жительница райцентра: «Благодаря секондам и выживаем»

Екатерина Бич-Ковко живет в Слуцке, сейчас находится в декрете. Ее муж работает строителем. Иногда денег в семье больше, иногда — меньше. Екатерина рассказывает, что регулярно покупает одежду в секонд-хенде.

— В секонде можно одеть всю семью и не париться о том, что одежды не хватает, — поясняет свой выбор Екатерина. — На детскую одежду цены в белорусских магазинах просто бомбические. Это же всего лишь шмотка, она не должна дорого стоить.

Вместе с Екатериной мы отправились подбирать для нее летнюю одежду в один из городских секонд-хендов и в универмаг.

Мы идем в универмаг. Первое, что здесь бросается Екатерине в глаза, — это обилие одежды темных оттенков. А вот покупателей здесь не так много, зал выглядит пустым, хотя на многих вешалках пестрят красочные объявления о скидках на 30 и 40%.

Екатерина не теряет времени и исследует предложение магазина. Игнорируя множество серых вариантов, она, к нашему удивлению, тоже достаточно быстро находит пару симпатичных платьев. На их поиск тоже уходит максимум минут 15, хотя. обсуждая этот поход, мы предполагали, что будут трудности с выбором. Но вот цены не выдерживают никакого сравнения: первое платье стоит 64 рубля, второе — 54 рубля.

Это платье Екатерина выбрала в универмаге, стоит оно 64 рубля

— Все же здесь одежда на людей постарше. А в секондах все такое цветастое, яркое. Выбрать в универмаге одежду тяжелее. Но на летнее цены пониже, чем я думала. Есть даже и за 36 рублей платье, но, правда, выглядит оно не фонтан. Да и в секонде на те же 36 рублей можно купить несколько килограммов одежды. Но не на все такие цены [в государственном магазине. — Прим.авт.). Есть платья и по 80, и по 100 рублей, причем они не выглядят как-то особенно, обычная одежда, — рассуждает Екатерина и добавляет, что не готова отдавать такие деньги за платье.

Отправляемся в один из секонд-хендов, в котором вещи продают на вес. С каждым последующим днем после привоза нового товара цена на него снижается. Сегодня цена — 9,9 рубля за килограмм.

Екатерина направляется в женский отдел и принимается исследовать ассортимент. Говорит, что привоз сегодня хороший: выбрать есть из чего. По ее словам, не все секонд-хенды города могут таким похвастаться, в некоторых товары уже «ни на что не похожи, а стоят не так уж и дешево».

Качеством и выбором одежды в этом магазине Екатерина довольна. Буквально за 15 минут она выбирает для себя несколько платьев и отправляется в примерочную. Выходит оттуда довольная: платья хорошо сидят и явно ей нравятся. После взвешивания оказывается, что стоят они не больше чашки кофе: каждое из платьев — около 2,5 рубля.

Это платье Екатерина выбрала в секонде, оно обошлось в 2,5 рубля

— Выбрать одежду здесь мне было легко, потому что я уже привыкла находить одежду в секондах. И одежды много сегодня, — резюмирует первую часть похода случчанка.

В секонде сегодня многолюдно. «Покупаю здесь одежду для детей. Малышам разницы нет, в чем в песочнице ковыряться. Дешево и удобно: если сильно испачкали, то можно не стирать, а просто выбросить и купить что-то новое. Ведь тут по два рубля майки», — говорит случчанка Юлия.

По словам Юлии, можно найти для детей не сильно дорогую и белорусскую одежду.

Ее она покупает детям «на выход». Говорит, что тот же «Світанак» и «Калінка» могут предложить не очень высокие цены.

Рядом с ней присматривают обновки две пенсионерки — Галина и Татьяна. По мнению одной из них, белорусская одежда не выдерживает никакого сравнения с ассортиментом секонда

— Там одни черно-серые тона, — говорит случчанка Галина.

— Другой раз, может, ткани и хорошие, но там такие модели, что не выбрать ничего. Не знаю, кто их рисует и чертит, — поддерживает Татьяна. В секонд-хенды она ходит с 1999 года.

— Я тоже давно в секондах покупаю одежду, благодаря им и выживаем, — говорит Галина. Она признается, что уже давно в государственные магазины не ходит, потому что после такого похода неделю отходит от цен. Да и выбрать там ей нечего, говорит, что «ничего там на наш возраст не рассчитано».

— Мне вон знакомая рассказывает, что за 59 рублей купила блузку себе, недорого, говорит. Но как это недорого, если тут я за три пошла и купила?! — сравнивает цены Галина.

Она говорит, что некотрые из ее знакомых не обновляют гардероб после ухода на пенсию: носят то, что осталось, потому что доходы не позволяют купить что-то новое.

Случчанка Алеся, молодая мама, покупает в секонде детскую одежду.

— Дети растут быстро, обновками приходится обзаводиться часто, поэтому покупаю в секонде. Как и рабочую одежду для мужа, и вещи для дома. А варианты «на выход» подбираю на рынке, — говорит Алеся.

А вот белорусскую одежду она покупает нечасто: дорого, хотя и качественно. Цены по сравнению с зарплатами, на ее взгляд, космические.

— Я в декрете, а у мужа зарплата 700 рублей. С этих денег надо заплатить за коммуналку, за детский сад, купить еды и так далее. И что там остается? Конечно, платье за 100 рублей в таком случае купить нереально. Поэтому стараемся одежду подешевле покупать, — говорит Алеся.

Еще одна посетительница магазина тоже признается, что ходит в секонд-хенд, «потому что денег нет».

— С зарплатой в 450 рублей как еще можно одеться? — говорит случчанка Вера. Здесь она приобретает всю одежду для себя, из нового покупает только обувь и белье. На вопрос о белорусской одежде сразу же кривится и поясняет реакцию: одежда серенькая.

Она говорит, что многих в секонды отправляет именно маленькая зарплата, ведь нужно же как-то прокормить семью, а потом уже одеваться.

— А что можно на такую зарплату купить? — задается вопросом случчанка.