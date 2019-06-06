Верховная Рада Украины оставила Климкина на посту главы МИД Украины 6.06.2019, 13:15

За отставку министра иностранных дел не нашлось нужного количества голосов.

Верховная Рада 6 июня не отправила в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, передает gordonua.com.

Соответствующие проекты постановлений об отставке и увольнении Климкина не набрали минимально необходимого количества голосов.

За проект постановления № 10367 об отставке Климкина проголосовали 141 народных депутатов, за проект постановления № 10346 об увольнении министра – 137 нардепов.

Комитет Верховной Рады по иностранным делам на заседании 5 июня поддержал проект постановления об отставке Павла Климкина с поста министра иностранных дел Украины. Глава комитета, внефракционный нардеп Анна Гопко заявила, что зарегистрирован комитетский проект постановления об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, поскольку он подал соответствующее заявление в Верховную Раду.

30 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении Климкина. 5 июня президент заявил, что предлагал Климкину продолжать работать, но тот решил "уйти в политику".

Климкин был назначен министром иностранных дел в июне 2014 года. В видеообращении, опубликованном 17 мая 2019 года в Facebook, министр сказал, что подал заявление об отставке. Он сообщил, что пойдет на выборы в Верховную Раду как самовыдвиженец.