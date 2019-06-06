Почти половина белорусских ИП подумывает свернуть бизнес 6.06.2019, 13:21

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Предприниматели продолжают терять рынок и покупателей.

В Беларуси индивидуальные предприниматели продолжают терять позиции на рынке. В январе-апреле этого года на ИП и физлиц приходилось 9,6% от всего розничного товарооборота за этот период, а год назад — 11,3%. Это следует из данных Белстата, пишет tut.by.

Удельный вес индивидуальных предпринимателей и физлиц в розничном товарообороте в январе−апреле сократился во всех регионах к аналогичному периоду 2018-го.

Лидируют присутствию ИП и физлиц в розничном товарообороте Гродненская, Брестская и Витебская области — 13,4% и по 13,1% соответственно. К примеру, в Брестской и Витебской областях этот показатель год назад был 15,7%.

В аутсайдерах — Минск и Минская область, где на ИП приходится 6,8% и 7,6% рынка соответственно).

Тем временем в Беларуси продолжает сокращаться число индивидуальных предпринимателей, которые занимаются розничной торговлей. По данным Министерства по налогам и сборам, на 1 апреля этого года их было 66 325, а годом ранее — на 707 больше.

Напомним, почти половина индивидуальных предпринимателей — 46% — планирует закрыть свой бизнес в течение ближайшего времени. Причем 20% — в течение года. Больше всего желающих «уйти» в Минске и Минской области — 51%. Такие данные были получены во время исследования «Лучший регион Беларуси для ведения бизнеса индивидуальными предпринимателями», его проводило общественное объединение «Перспектива» в 2018 году.