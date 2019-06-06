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Папа Римский утвердил изменения в молитве «Отче наш»

  • 6.06.2019, 13:45
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В тексте молитвы изменена одна фраза.

Папа Римский Франциск утвердил третье издание богослужебной книги «Римский миссал», сообщает итальянское католическое издание Avvenir (перевод – rbc.ru).

В новой редакции изменения внесены в итальянский текст молитвы «Отче наш».

Как пишет издание, о решении Франциска сообщил кардинал Гуалтьерро Бассетти. В новой редакции слова молитвы «Отче наш» «не введи нас в искушение» будут заменены на «не дай нам поддаться искушению».

Как отмечает издание, новый перевод вступит в силу в течение нескольких месяцев. Епископы и эксперты работали над изменениями текста более 16 лет.

О необходимости изменить текст «Отче наш» Франциск впервые сказал еще в 2017 году. По его словам, фраза «не введи нас во искушение» является неточной, поскольку Бог не приводит людей к греху. «Это не Бог бросает меня в искушение и смотрит, как я падаю. Он не делает этого, а помогает немедленно подняться», — отметил понтифик.

Сейчас на богослужениях в основном используется третье издание миссала от 2002 года, одобренное папой Иоанном Павлом II, однако во многих местах применяются переводы второго типового издания 1975 года.


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