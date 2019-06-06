В колхозах испугались независимых журналистов 10 6.06.2019, 13:50

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Работников предупреждают, как они должны общаться с представителями независимых СМИ.

В редакцию телеканала «Белсат» прислали документ, который якобы получили колхозы Светлогорского района. В нем объясняется, как руководство и работники предприятий должны разговаривать с журналистами.

Авторы рассекреченной инструкции советуют «не давать интервью» журналистам, которые сотрудничают с «Белсатом», фрилансерам, а также представителям Белорусской ассоциации журналистов. В документе предлагают реагировать следующим образом: «Извините, у меня много производственных процессов», «Прошу не отвлекать меня от работы» и «Сейчас вызову РОВД».

В кризисные моменты, когда журналисты «Белсата» не отступают, авторы «алгоритма взаимодействия работников предприятий с медиа» предлагают звонить в райисполком руководителю отдела идеологической работы Манькевич Алле, или заместителю председателя Светлогорского райисполкома Петровскому Константину.

В документе указываются номера их мобильных телефонов. По крайней мере один из них действительно принадлежит Алле Манькевич.

«Я таких документов не публиковала и не знаю, каким образом мой телефон попал туда. Может, это какая-то подделка», – говорит идеолог Светлогорского райисполкома.

По словам чиновницы, на Светлогорщине никто не мешает работать журналистам. «Если это легитимное СМИ, которое зарегистрировано в Министерстве информации, то никто препятствий чинить не будет. Отмечу, что иногда руководство предприятий имеет право отказаться от комментариев», – добавляет Алла Манькевич.

По словам Бориса Горецкого, заместителя председателя Белорусской ассоциации журналистов, благодаря таким разнарядкам Беларусь находится в мировом рейтинге свободы слова на 153-м месте.

«Такой документ появился в сети впервые, но с подобными ситуациями журналисты сталкиваются очень часто. На них вызывают милицию, чиновников, отказываются давать комментарии – создается тотальная атмосфера закрытости. Но не надо забывать, что в 1986-м году подобная атмосфера закрытости и привела к тому, что о страшной радиационной опасности в обществе просто никто не знал», – говорит Борис Горецкий.

Представитель БАЖ также обращает внимание, что подобное отношение к журналистам стало для нашей страны повседневностью.

«Через несколько дней в Беларуси стартуют Европейские игры, но власти по-прежнему ведут себя не по-европейски. По всему миру редакции сотрудничают с журналистами в режиме фриланса, но вопросы к такому формату возникают только в Беларуси. У белорусских властей сохраняется дискриминационный подход к отдельным журналистам, редакциям и даже журналистскому объединению. Это несправедливо и незаконно. Но, к сожалению, это реальность», – комментирует светлогорскую инструкцию по сотрудничеству с медиа Горецкий.