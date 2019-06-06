Верховная Рада Украины отказалась отправлять в отставку главу Минобороны и СБУ 2 6.06.2019, 13:59

Степан Полторак и Василий Грицак сохранили свои посты.

Верховная Рада 6 июня не отправила в отставку министра обороны Украины Степана Полторака, передает gordonua.com.

За соответствующий проект постановления №10344 проголосовало 67 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Во время инаугурационной речи 20 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет Министров уйти в отставку. Он также настаивал на увольнении глав СБУ и Генпрокуратуры. В этот день Полторак подал Зеленскому рапорт об отставке.

30 мая Зеленский внес в парламент проект постановления об увольнении министра обороны.

5 июня комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны не поддержал проект постановления президента об отставке Полторака.

В апреле министр говорил, что не держится за свой пост и не ведет переговоров с командой Зеленского.

Он был назначен на пост министра обороны Украины в октябре 2014 года.

Верховная Рада также не отправила сегодня в отставку председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака.

За соответствующий проект постановления №10345 проголосовали 78 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Во время инаугурационной речи 20 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет Министров уйти в отставку. Он также настаивал на увольнении глав СБУ и Генпрокуратуры. В этот день Грицак заявил, что он сам и все его заместители подадут рапорты об отставке.

30 мая Зеленский внес в парламент проект постановления об увольнении Грицака.

5 июня Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал проект постановления президента Украины Владимира Зеленского об отставке Грицака.

Грицак 8 июня 2015 года стал и.о. председателя СБУ, 2 июля 2015 года Верховная Рада назначила его главой ведомства.

В настоящее время обязанности главы СБУ исполняет первый замглавы ведомства Иван Баканов.