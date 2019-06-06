Цена лжи 1 Федор Крашенинников

6.06.2019, 14:13

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Кадр из сериала «Чернобыль»

Едва ли создатели американского сериала «Чернобыль» рассчитывали на особое его восприятие в России.

Российские власти все последние 20 лет методично вызывали из небытия призрак СССР, но совершенно не были готова к тому, что вместе с ним вернутся и кошмары советской власти, все те роковые вопросы, которые уничтожили ее авторитет и ее саму к началу 90-х годов прошлого века.

Достигший невероятного размаха культ Победы заставляет задуматься о цене этой победы и весьма спорном поведении руководства СССР в канун войны. Вместе с одами эффективному менеджеру и победителю Сталину вернулись и тени миллионов репрессированных, о которых так некстати и так громко напомнил недавно Юрий Дудь. На фоне бесконечной войны в Сирии пришла годовщина бесславного вывода советских войск из Афганистана, напомнившая о том, чем заканчивается война в далекой стране не пойми с кем и не пойми за что. Вместе со здравицами советской науке и гордостью за сверхдержаву начала 80-х вернулись неприятные воспоминания о техногенной катастрофе в Чернобыле.

"Чернобыль" - сериал-катастрофа

Едва ли создатели американского сериала "Чернобыль" рассчитывали на какое-то особое восприятие своего продукта в современной России - ведь снят он с прицелом на мировую аудиторию и в коммерческих целях. И подход авторов сериала вполне традиционен для западного кино: показать героизм простых людей, которые спасают себя, своих близких и все человечество вопреки интересам лживой и жестокой бюрократии, озабоченной лишь сохранением своего престижа.

Но так как действие происходит не где-нибудь, а в прославляемом все последние годы СССР, нехитрый прием оказался неожиданно новаторским для российской аудитории. Впервые значимый и трагичный эпизод отечественной истории столь подробно и талантливо рассказывается языком популярного иностранного сериала, с высочайшим уровнем проработки материала, с потрясающей игрой актеров, работой сценаристов, режиссеров и операторов.

Взгляд на катастрофу на ЧАЭС через судьбы людей и отсутствие пиетета перед властью показал известную историю в совершенно ином виде: герои остались героями, но впервые ясно обозначились и антигерои, при чем ими оказались вовсе не шпионы, не вредители и не пресловутые стрелочники. Главным антигероем оказалась вся советская система - и этот мотив сразу почувствовали самые бдительные охранители. Не успела выйти первая серия, как началась шумная компания по дискредитации сериала как "русофобского" и "клеветнического".

Неизбежность и предопределенность краха СССР из-за внутреннего разложения, о которых буквально кричит каждый кадр "Чернобыля", - уже одно это не могло не возмутить жрецов культа "великой державы". Страну, показанную в сериале, трудно жалеть - при том что любой, кто застал это время хоть немного, должен согласится: жизнь и быт СССР в 1986 году показан удивительно достоверно, особенно с поправкой на то, что воссоздали его люди, не прожившие в нем ни дня.

Образ сурового советского аппаратчика Бориса Щербины, который к концу сериала превращается в сомневающегося во всем, во что он верил, и обреченного на смерть от неизлечимой болезни старика - это ли не лучшая метафора для СССР накануне краха? Как ни вспомнить тут Михаила Горбачева, который попытался сделать советскую власть человечнее, правдивее и рациональнее - но в итоге лишь приблизил ее крах и лишился власти, потому что вся она была построена на жестокости и тотальной лжи.

Цена лжи

Официальный слоган сериала "Чернобыль" - "Узнай цену лжи". В России эта цена и так известна каждому: жизни людей, их здоровье и благополучие - все то, чем государство, не задумываясь, жертвует каждый раз, когда считает это выгодным для себя.

Нынешнее российское руководство любит советскую власть вовсе не за бесплатную медицину и образование, а за то, что тогда можно было безнаказанно врать, и бесконечно передавалась власть от чиновника к чиновнику без участия населения, за возведенное в норму бесправие и беззащитность простых людей.

И вот теперь, когда несменяемые обитатели кремлевских кабинетов окончательно перестали скрывать свои управленческие и политические идеалы, сериал "Чернобыль" поставил перед россиянами весьма неудобный, но крайне актуальный вопрос: а как бы повели себя нынешние российские власти в подобной ситуации?

К сожалению, ответ вполне очевиден: так, как в конце апреля 1986 повела себя и власть советская - скрывала бы до последнего правду, гнала бы людей на демонстрации, изворачивалась и обвиняла бы западные СМИ в клевете, искала бы крайних среди стрелочников и тех, кто пытался докопаться до истины. Разве не так она себя и ведет каждый раз, когда случается что-то плохое?

Поэтому всякий раз, когда что-нибудь в России горит, взрывается или тонет, обыватель не верит официальным заверениям, будто все под контролем и ничего страшного не произошло. Поэтому даже самый вздорный слух вызывает панику и никакие заверения чиновников не могут успокоить людей - ведь весь прошлый опыт учит одному: всегда, когда власти выгодно соврать, она соврет не моргнув глазом.

Это цена лжи, которую платит сама власть - полная и необратимая утрата доверия к себе. Этим путем шла к краху советская власть и на эти же грабли наступает нынешняя российская власть.

Федор Крашенинников, "Немецкая волна"