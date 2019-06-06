Cтало известно о возможном продолжении сериала «Друзья» 6.06.2019, 14:19

Дженнифер Энистон рассказала о возможном продолжении ситкома.

Американский ситком "Друзья", который выходил на экраны 10 лет – с 1994 года по 2004 год, никто не будет переснимать или снимать продолжение. Так ранее заявила сценаристка и одна из создателей ситкома Марта Кауфманн, пишет "Сегодня".

А вот актриса Дженнифер Энистон, сыгравшая главную героиню Рэйчел, призналась, что и не против сняться в перезапуске проекта. Об этом актриса рассказала в интервью с Эллен Дедженерис.

"Почему бы и нет? Я бы с радостью! Уверена, что мои коллеги по сериалу тоже будут в восторге от этой идеи! Слушай, все может случиться", – заявила актриса.

Ранее Энистон стала гостьей шоу The Late Late Show with James Corden и в эфире актриса призналась, что Лиза Кудров, Кортни Кокс и она хотели бы снять эпизод-продолжение знаменитого сериала "Друзья", но у них есть некоторые недоразумения с мужским актерским составом.