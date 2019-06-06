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«Голос» вырвался вперед: новые данные соцопросов перед выборами в Украине

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  • 6.06.2019, 14:40
Святослав Вакарчук
Фото: УНИАН

Партия Святослава Вакарчука преодолела необходимый барьер для попадания в Верховную Раду Украины.

Лидером электоральных симпатий украинцев остается партия Владимира Зеленского "Слуга народа", которую готовы поддержать на выборах в Верховную Раду 48,2% респондентов из тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 5 июня, сообщает "Гордон".

"Также преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,7%), "Европейская солидарность" (7,8%), "Батьківщина" (6,9%) и партия Святослава Вакарчука "Голос" (5,6% )", – сказано в сообщении.

Электоральный рейтинг других политических сил, согласно опросу, составил менее 2%.

Опрос провели в период с 29 мая по 3 июня 2019 года среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.


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