Велосипед, на котором катался Коля Лукашенко, стоит огромные деньги

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Модель серии Aeroad стоит несколько тысяч евро.

Младший сын главы Лукашенко Николай выбрал для велопрогулки по городскому поселку продукцию марки Canyon.

Tut.by выяснил это со специалистом отдела продаж велотехники.

Скорее всего, это модель из серии Aeroad. На официальном сайте производителя такой велосипед в топовой комплектации стоит 7499 евро.

За что такие деньги? За карбоновую раму, благодаря которой весит велосипед всего семь килограммов.

— Очень похож на «реплику» версии для Тур де Франс. Стандартный велосипед идет с дисковыми тормозами, а этот на ободных. К слову, ценник стартует от 3,2 тысячи евро, топовая модель стоит 7,5 тысячи, ну, а «реплика» может стоить и 10 тысяч евро, — говорит эксперт.