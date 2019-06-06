«Баста»: Время выбирать! 2 6.06.2019, 15:19

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Активисты легендарного движения еще скажут свое слово, когда будет решаться судьба страны.

Надписи, сделанные 18 лет назад, проступают сквозь краску. Фото из Барановичей.

Слоган "Время выбирать" был запущен движением "Зубр" летом 2001 года. Он был везде - в листовках, газетах и, конечно, на стенах. Тысячи надписей "Время выбирать" появились во всех населенных пунктах страны. У коммунальщиков не хватало краски, чтобы бороться с граффити, пишет Telegram-канал "Баста!".

Активисты легендарного движения "Зубр" стали локомотивом Площадей 2001, 2006 и 2010 годов, приняли участие в молчаливвх протестах и выступлениях "дармоедов". Скажут они свое слово и в ближайшие годы, когда будет решаться судьба нашей страны.

Ищите знаки. Они проступают сквозь краску на стенах.