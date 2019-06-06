Reuters: США готовы продать Тайваню крупную партию танков и боеприпасов 6.06.2019, 12:14

Этот шаг, вероятно, вызовет возмущение Китая.

США хотят продать Тайваню танки и другое вооружение на сумму больше 2 миллиардов долларов, сообщили четыре человека, знакомые с ходом переговоров, сообщает «Голос Америки».

Этот шаг, вероятно, вызовет возмущение Китая на фоне эсклации торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Неофициальное уведомление о предлагаемой сделке было направлено в Конгресс США, сообщили четыре источника на условиях анонимности.

Речь идет о возможной продаже 108 танков M1A2 Abrams компании General Dynamics на сумму около 2 миллиардов долларов, а также противотанковых и зенитных боеприпасов, сообщили три источника.

Тайвань заинтересован в обновлении имеющегося у него парка танков американского производства, который включает танки M60 Patton.

США являются главным поставщиком оружия Тайваню, который Китай считает своей территорией. Пекин никогда не отказывался от возможного применения силы для возвращения самоуправляемого острова под свой контроль.

Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила в марте, что США положительно отреагировали на просьбу Тайбэя о поставках новых вооружений для укрепления обороны в условиях давления со стороны Китая.

Представитель Госдепартамента – ведомства, которое контролирует продажи оружия за рубеж, – заявил, что правительство США не комментирует и не подтверждает потенциальные или предстоящие продажи или передачи оружия, пока о них официально не будет уведомлен Конгресс.

Поданные в Конгресс уведомления упоминали о целом ряде противотанковых боеприпасов, включая 409 ракет Javelin производства компаний Raytheon и Lockheed Martin стоимостью 129 миллионов долларов, сообщили два источника.

Кроме того, в уведомлениях шла речь о 1240 противотанковых ракетах TOW стоимостью 299 миллионов долларов, сообщил один источник. Также упоминалось 250 ракет Stinger стоимостью 223 миллиона долларов, сообщил тот же источник.

Министерство обороны Тайваня подтвердило, что оно запросило это оружие и что запрос рассматривается в обычном порядке.

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ, выступая на форуме «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре на минувших выходных, предостерег США от вмешательства в споры вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря.

Однако исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил участникам форума, что США больше не будут «ходить на цыпочках» из-за поведения Китая в Азии.