Шенген для белорусов дорожает до 80 евро

Шенген для белорусов дорожает до 80 евро22
- 6.06.2019, 15:44
- 5,123
Беларусь не подписала договор с ЕС, который сделал бы цену на визы для белорусов льготной.
Совет Европейского союза утвердил поправки в визовый кодекс, согласно которым стоимость шенгенской визы подорожает до 80 евро, но ее станет проще получить, сообщает "Интерфакс".
Соответствующее решение размещено на официальном сайте Совета ЕС.
Согласно документу, "чтобы государства-члены ЕС могли покрывать расходы на оформление виз, не создавая препятствий для заявителей, визовый сбор будет увеличен до 80 евро".
Вместе с тем, будет разрешено подавать заявку на визу за полгода и не позднее 15 дней до поездки. Станет возможным заполнение и подписание формы заявки в электронном виде.
Также заявителям с хорошей визовой историей будет проще получить многократные визы на срок от 1 года до 5 лет.
Новый регламент также вводит механизм пересмотра каждые три года необходимости изменения платы за визу.
Поправки в визовый кодекс вступят в силу через полгода после их публикации в официальном журнале ЕС. В случае если Беларусь до этого времени успеет подписать соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом, то стоимость виз для белорусов не вырастет. На данный момент соглашение не заключено.