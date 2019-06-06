Шенген для белорусов дорожает до 80 евро 22 6.06.2019, 15:44

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Беларусь не подписала договор с ЕС, который сделал бы цену на визы для белорусов льготной.

Совет Европейского союза утвердил поправки в визовый кодекс, согласно которым стоимость шенгенской визы подорожает до 80 евро, но ее станет проще получить, сообщает "Интерфакс".

Соответствующее решение размещено на официальном сайте Совета ЕС.

Согласно документу, "чтобы государства-члены ЕС могли покрывать расходы на оформление виз, не создавая препятствий для заявителей, визовый сбор будет увеличен до 80 евро".

Вместе с тем, будет разрешено подавать заявку на визу за полгода и не позднее 15 дней до поездки. Станет возможным заполнение и подписание формы заявки в электронном виде.

Также заявителям с хорошей визовой историей будет проще получить многократные визы на срок от 1 года до 5 лет.

Новый регламент также вводит механизм пересмотра каждые три года необходимости изменения платы за визу.

Поправки в визовый кодекс вступят в силу через полгода после их публикации в официальном журнале ЕС. В случае если Беларусь до этого времени успеет подписать соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом, то стоимость виз для белорусов не вырастет. На данный момент соглашение не заключено.