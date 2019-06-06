Розе или оранжевое: диетолог составила рейтинг полезности сортов вин 3 6.06.2019, 15:53

1,087

Cписок пяти самых полезных сортов вина.

Существует множество исследований о пользе вина для здоровья, однако немногие задумываются о том, что определенные сорта этого напитка могут быть полезнее других, сообщает «Новое время».

Диетолог, доктор медицинских наук и автор бестселлеров по питанию Синтия Сасс составила рейтинг из пяти сортов вина. Список был сформирован в зависимости от того позитивного эффекта, который то или иное вино имеет для организма человека.

Итак, список пяти самых полезных сортов вина выглядит так:

1. Красные сухие

Вина рубиново-красного цвета — самые здоровые, ведь содержат большее количество антиоксидантов, чем все остальные сорта. Так происходит потому, что во время изготовления этого напитка виноградная кожура не удаляется. Антиоксиданты, которые дает темная кожура, такие как процианидины, полезны для здоровья, к примеру, защищают от сердечных заболеваний.

2. Оранжевые вина

После красного сухого следует оранжевое вино, которое производители описывают как «белое вино, сделанное как красное». При изготовлении белого вина кожура винограда обычно удаляется сразу после прессования винограда. В оранжевых винах, которые производятся из зеленого винограда, кожура остается в контакте с соком (от одной недели до одного года), в результате чего получается вино с оранжевым оттенком. Кожура дает вину не только красивый цвет, но и множество полезных антиоксидантов.

3. Розе

Как правило, розовое вино изготавливается из красного вина, но время контакта с виноградной кожурой при его производстве меньше, чем у красных и оранжевых вин. К примеру, для красного вина это может быть один-два месяца, в то время как для розового — от 2 до 20 часов. Меньшее время контакта — меньше антиоксидантов.

4. Белые сухие

В производстве белого вина, как правило, нет контакта с виноградной кожурой, что означает, что фитонутриенты из нее не попадают в вино. Таким образом, сухому белому просто не хватает некоторых защитных свойств его других аналогов.

5. Сладкие белые

Сладкие белые вина являются сладкими, потому что содержат больше сахара. Например, 150 мл вина мускат содержат 21 грамм углеводов, 13 из которых приходится на сахар. Аналогичная порция шардоне содержит 3 грамма углеводов, 1 из которых — сахар. Этот сорт вин стоит рассматривать как десерт, и позволять их себе редко.