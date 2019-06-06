Что пошло не так с «хождением Лукашенко в народ» 25 6.06.2019, 16:00

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Где же «благодарные белорусы»?

Неожиданное появление Лукашенко с сыном Николаем и свитой на улицах Болбасаво обратило на себя внимание. И вот по какой причине, пишет «Салiдарнацсь».

Лукашенко совершил выход в народ. Кадры его случайного появления в Болбасово появились в интернете. Причем, Лукашенко оказался настолько «народным», что даже купил кефир и мороженое в местном магазине, о чем не преминула сообщить общественности Наталья Эйсмонт.

— Кефир и мороженое, купленные здесь же, пришлись по вкусу! — отметила пресс-секретарь диктатора.

В этом променаде Александра Григорьевича есть одна удивительная вещь. Судя по всему, глава Беларуси появился на улицах Болбасаво действительно неожиданно. Кадры, которые мы видим, не выглядят постановочными. Женщина с девочкой на остановке и мужичок в майке на заднем плане мало тянут на агентов под прикрытием. Обращает на себя внимание некоторая пустынность улиц, но, с другой стороны и Болбасово — не центр Минска.

И в этой связи кадры с велопрогулки Лукашенко сильно контрастируют с теми, которые нам доводится видеть по БТ с различных поездок Лукашенко по регионам. Вспомните эту толпу благодарных граждан вокруг Александра Григорьевича. И сравните с нынешней поездкой.

И вот оказывается, что стоит Лукашенко самостоятельно выбраться в народ, как этот народ куда-то улетучивается. Александра Григорьевича не обступают толпы, пенсионеры со слезами на глазах не благодарят за «мудрое руководство».

Вот женщина с невозмутимым видом продолжает спокойно стоять и ждать своего автобуса. Рядом с ней девочка, по лицу которой даже не понятно, узнала ли она этого мужчину в кепке? Мужичок на заднем фоне, как ел, так и продолжает есть свое мороженное, словно каждый день видит с Лукашенко с сыном.

Это примерно и есть та самая реакция и те самые настоящие эмоции, которые мы не увидим по БТ.

Неизвестно, какие выводы сделает Александр Лукашенко о ходе строительства взлетно-посадочной полосы и выполнении его поручений, но кое-что новое для себя из этой поездки наверняка вынесет.

Как говорится, ничего себе за кефиром сходил.