США разместили в Румынии систему противоракетной обороны THAAD

США разместили в Румынии систему противоракетной обороны THAAD2
- 6.06.2019, 16:13
Каждая из двух систем THAAD имеет восемь ракет-перехватчиков.
США разместили свою самую современную систему воздушной и противоракетной обороны THAAD на военной базе Дэвеселу на юге Румынии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.
Система THAAD размещена в Румынии временно для обеспечения безопасности, пока армия США проводит обновление системы противоракетной обороны Aegis Ashore.
Союзное воздушное командование НАТО возьмет на себя оперативный контроль над THAAD в течение миссии. Это первый случай, когда этот ракетный комплекс был развернут в Европе под командованием НАТО.
"THAAD оставаться в эксплуатации в Румынии только тогда, когда летом будет проводиться техническое обслуживание и обновление Aegis Ashore", - заявили в Европейском командовании армии США, EUCOM.
Каждая из двух систем THAAD, размещенных в Румынии, имеет восемь ракет-перехватчиков. Каждая ракета весит около 1000 кг и имеет длину 7 м. Системы могут перехватывать баллистические ракеты малого и среднего радиуса действия.
В Дэвеселу вместе с противоракетной системой размещены около 1000 американских и румынских военных для усиления восточного фланга НАТО.