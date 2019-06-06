закрыть
6 июня 2019, четверг, 17:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

США разместили в Румынии систему противоракетной обороны THAAD

2
  • 6.06.2019, 16:13
Иллюстрационное фото

Каждая из двух систем THAAD имеет восемь ракет-перехватчиков.

США разместили свою самую современную систему воздушной и противоракетной обороны THAAD на военной базе Дэвеселу на юге Румынии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Система THAAD размещена в Румынии временно для обеспечения безопасности, пока армия США проводит обновление системы противоракетной обороны Aegis Ashore.

Союзное воздушное командование НАТО возьмет на себя оперативный контроль над THAAD в течение миссии. Это первый случай, когда этот ракетный комплекс был развернут в Европе под командованием НАТО.

"THAAD оставаться в эксплуатации в Румынии только тогда, когда летом будет проводиться техническое обслуживание и обновление Aegis Ashore", - заявили в Европейском командовании армии США, EUCOM.

Каждая из двух систем THAAD, размещенных в Румынии, имеет восемь ракет-перехватчиков. Каждая ракета весит около 1000 кг и имеет длину 7 м. Системы могут перехватывать баллистические ракеты малого и среднего радиуса действия.

В Дэвеселу вместе с противоракетной системой размещены около 1000 американских и румынских военных для усиления восточного фланга НАТО.


популярное за неделю

Мнение

Награда нашла героев
Награда нашла героев Валерий Карбалевич
Роман с «Беллегпромом»
Роман с «Беллегпромом» Дмитрий Растаев
Свита голого Путина
Свита голого Путина Александр Гольц
Убить дракона
Убить дракона Ирина Халип