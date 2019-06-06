Облако божьих коровок закрыло калифорнийское небо 2 6.06.2019, 17:06

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Фото: Jeff Vendsel / Independent Journal

Облако достигало размера 130 на 130 километров.

Необычный объект, отмеченный на экранах радаров в округе Сан-Диего, и напоминающий не то НЛО, не то стаю саранчи, при ближайшем рассмотрении оказался облаком, состоящим из летящих по своим делам божьих коровок, пишет «Популярная механика».

По мнению метеоролога Джо Дандреа, облако достигало размера 80 на 80 миль (130 на 130 км). Высота полета составляла примерно от 1500 до 2700 метров. Центр облака, где концентрация жуков достигала максимума, имел примерно 16 километров в диаметре.

Как сообщает Los Angeles Times, в Калифорнии обитает около 200 видов божьих коровок. Ранней весной, после того, как температура достигнет 18 градусов, взрослые жуки спариваются, после чего мигрируют из Сьерра-Невады в долинные районы, где они едят тлю и откладывают яйца.

В начале лета, когда количество тлей уменьшается, жуки в поисках пищи мигрируют на окрестные возвышенности. Однако такое крупное облако ранее в тех краях не замечалось. В данный момент неизвестно, из божьих коровок какого вида оно состояло. По крайней мере, очевидно, что это — не саранча, стаи которой могут нанести серьезный ущерб местным фермерам.