В Украине суд вынес приговор исполнителям убийства активистки Гандзюк 1 6.06.2019, 17:16

Екатерина Гандзюк

Всех фигурантов обвинили в нанесении умышленных тяжелых телесных повреждений.

В Украине Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание, cообщает "Украинская правда".

Решение суда зачитали на заседании 6 июня.

Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина, а непосредственно напавшего на активистку Никиту Грабчука - на 6 лет тюрьмы.

Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

Всех обвиняемых обязали уплатить 50 тыс. грн на покрытие судебных издержек.

Приговор вступит в силу после того, как истечет 30-дневный срок на его обжалование. До тех пор все осужденные и далее будут находиться под стражей.

Всех фигурантов обвинили в нанесении умышленных тяжелых телесных повреждений, опасных для жизни, совершенном способом, носящим характер особого мучения, с целью запугивания потерпевшего по заказу и по предварительному сговору лиц, повлекшего смерть жертвы.

"Это имеет признаки тяжелых телесных повреждений. Наступление смерти Гандзюк находится в непосредственной причинно-следственной связи с полученными химическими ожогами от кислоты", - цитирует обвинительный акт "Центр информации о правах человека".

Обвиняемые ранее признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений.

По данным обвинения, Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых - Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова - к участию в покушении.