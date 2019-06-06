В Беларуси появится оплата платежными кольцами 4 6.06.2019, 17:28

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Новинкой можно будет воспользоваться уже в июле текущего года.

МТБанк и Visa представили в Беларуси платежные кольца. Об этом проинформировала пресс-служба банка.

Для оплаты в магазине кольцо надо будет поднести к терминалу, который поддерживает бесконтактные платежи. Оплата пройдет так же, как при пользовании бесконтактной картой или смартфоном, пишет spektr.by.

Кольцо будет привязано к карточке «Visa». В продаже появятся белые и черные кольца.

Если кольцо будет утеряно, то заблокировать доступ к счету можно будет в считанные секунды.

Само кольцо сделано водонепроницаемым. Также новшество не повреждается при падении. Кольцо не требует подзарядки и работает полностью автономно.

Платежными кольцами Visa белорусы могут воспользоваться уже в июле текущего года.