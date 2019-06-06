В Беларуси появится оплата платежными кольцами

В Беларуси появится оплата платежными кольцами4
- 6.06.2019, 17:28
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Новинкой можно будет воспользоваться уже в июле текущего года.
МТБанк и Visa представили в Беларуси платежные кольца. Об этом проинформировала пресс-служба банка.
Для оплаты в магазине кольцо надо будет поднести к терминалу, который поддерживает бесконтактные платежи. Оплата пройдет так же, как при пользовании бесконтактной картой или смартфоном, пишет spektr.by.
Кольцо будет привязано к карточке «Visa». В продаже появятся белые и черные кольца.
Если кольцо будет утеряно, то заблокировать доступ к счету можно будет в считанные секунды.
Само кольцо сделано водонепроницаемым. Также новшество не повреждается при падении. Кольцо не требует подзарядки и работает полностью автономно.
Платежными кольцами Visa белорусы могут воспользоваться уже в июле текущего года.