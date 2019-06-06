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Художника Алеся Пушкина задержали во время перфоманса

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  • 6.06.2019, 17:35
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Фото: «Радыё Свабода»

Активист протестовал против русификации Беларуси.

В 220-ю годовщину рождения российского поэта Александра Пушкина его белорусский тезка художник Алесь Пушкин устроил перформанс против дискриминации белорусского языка и русификации, сообщает «Радыё Свабода».

6 июня Алесь Пушкин вышел к магазину сети «Евроопт» в центре Крупок с плакатами «Беларусь в NATO», «Russia - war!» ( «Россия - война»), «Stop russian agression on Europe» и др.

Протестной площадкой стал магазин «Евроопт» в городе Крупки Минской области, в котором 8 мая Пушкина отказались обслуживать по-белорусски.

Через полчаса к Пушкину вышел охранник магазина и пытался спровоцировать его на конфликт.

Вскоре подъехала милиция. Милиционеры изъяли все плакаты и флаг художника, пытались его задержать, но Пушкин сопротивлялся, тогда несколько милиционеров силой потащили его в милицейскую машину.

Художник Алесь Пушкин, который живет в деревне Бобр Крупского района, известен активным отстаиванием прав белорусскоязычных.


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