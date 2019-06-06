Фотофакт: США испытали гиперзвуковую электропушку 1 6.06.2019, 17:46

Оружие накапливает необходимый энергетический импульс за две минуты.

ВМС США протестировали новый тип рельсотрона. Электромагнитной пушке удалось разогнать снаряд до 7400 километров в час.

Испытания проходили на Северо-западном военном полигоне, помимо баллистических характеристик оценивалось воздействие оружия на окружающую среду. Оружие накапливает необходимый энергетический импульс за две минуты, сам выстрел происходит за доли секунды. Пушка оснащена особой защитой, чтобы ее излучение на влияло на работу корабельных систем, сообщает unian.net.

Нынешние испытания проходили на суше, в ближайшим будущем ВМС планируют установить электромагнитную пушку на корабль и испытать ее стрельбой по морским и сухопутным целям. Одной из задач при создании рейлгана ялвляется разработка оружия большой дальности, пишет Space.com. Также наработки военных могут пригодиться при освоении Луны - идея запускать грузы в космос с ее поверхности при помощи электромагнитной пушки появилась еще в 1974 году.