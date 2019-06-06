закрыть
6 июня 2019, четверг, 18:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Челси» согласился продать Азара в «Реал»

  • 6.06.2019, 17:56
Эден Азар
Фото: Getty Images

В лондонском клубе уверены, что заработают 130 миллионов фунтов на продаже бельгийского футболиста.

Полузащитник «Челси» Эден Азар продолжит карьеру в «Реале», сообщает sports.ru.

Клубы согласовали трансфер 28-летнего хавбека за 130 миллионов фунтов, включая бонусы. Лондонцы согласились отпустить игрока за эту сумму.

Переговоры продолжались всю неделю, и стороны в итоге пришли к соглашению. Бельгийцу осталось подписать контракт с мадридской командой,

«Реал» изначально не планировал платить за Азара более 88 миллионов фунтов.

По данным The Telegraph, изначальная сумма трансфера действительно составит 88 миллионов, однако условия для получения бонусов, прописанные в договоре между клубами, очень легкие для достижения.

Поэтому в «Челси» уверены, что в итоге заработают все 130 миллионов фунтов на продаже Азара.


популярное за неделю

Мнение

Награда нашла героев
Награда нашла героев Валерий Карбалевич
Роман с «Беллегпромом»
Роман с «Беллегпромом» Дмитрий Растаев
Свита голого Путина
Свита голого Путина Александр Гольц
Убить дракона
Убить дракона Ирина Халип