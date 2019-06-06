До конца недели в Беларуси сохранится жара 6.06.2019, 18:05

Завтра будет до +31 градуса.

7 июня в нашей стране ожидается переменная облачность, информирует Белгидромет.

Ночью местами, а днем преимущественно по юго-западным и центральным районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Днем при грозах прогнозируются сильные дожди, возможен град. Ветер будет юго-восточный слабый до умеренного, днем при грозах — сильный порывистый.

Ночью ожидается 13-19 выше нуля, днем — от 25 до 31 тепла.

В субботу, 8 июня, ночью в отдельных районах, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер ожидается юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый.

Ночью прогнозируется 15-20 выше нуля, днем воздух прогреется до 25-31 со знаком "плюс".

В воскресенье, 9 июня, ночью местами, а днем на большей части территории Беларуси также пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — с грозами. Ветер будет северо-западный, днем с переходом на северный умеренный, при грозах порывистый.

Столбик термометра ночью покажет 13-20 тепла, днем поднимется до +21...+ 28, по востоку страны ожидается 30-31 выше нуля.