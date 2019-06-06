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Китай попросил у РФ 50 тысяч гектаров Приморья

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  • 6.06.2019, 18:07
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Россия согласна: работать там будут китайцы, и продавать продукцию тоже будут в Китай.

Китайский холдинг Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings желает заняться сельским хозяйством в Приморье, сообщил «Ведомостям» гендиректор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков, передает finanz.ru.

JBA - совместное предприятие Legend Holdings Joyvio Group и китайской госкомпании Jiusan Grain and Oil Industry Group - интересуется российским землями для плантаций соевых бобов.

Китайские инвесторы уже учредили российскую «дочку» (АО «Легендагро холдинг), которая арендовала 3,5 тысячи гектаров в Хорохольском районе Приморском края.

Теперь компания хочет увеличить земельный банк в крае до 50 тысяч гектаров и построить завод по глубокой переработке сои мощностью до 240 тысяч тонн в год. Там будет выпускаться соевый концентрат, соевое масло, лецитин, меласса.

Россия согласна на сделку за 9,7 млрд рублей, из которых 2 миллиарда вложит самостоятельно - соответствующее соглашение JBA и ФРДВ подпишут на Петербургском международном экономическом форуме, заявил гендиректор «Легендагро» Дмитрий Савенков.

Земля в России гораздо дешевле, чем в Китае, объясняет управляющий директор консалтинговой компании BEFL Владислав Новоселов. В результате китайские фермеры рекой текут в Амурскую область, Хабаровский край и Приморье. На таких фермах работает китайский персонал, используется китайская техника, и большая часть продукции продаётся в Китай.

В результате сделки китайская JBA станет одним из крупнейших землевладельцев в на Дальнем Востоке, указывает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.

Сейчас лидер по земельным наделам в регионе - группа«Русагро» Вадима Мошковича. Ей принадлежит 96 тысяч гектаров, по данным отчета за 2018 год.


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