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Не стоит преувеличивать

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  • Антон Орехъ
  • 6.06.2019, 18:26
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Антон Орехъ

О чем и с кем говорит Захарова?

Преувеличивать никогда ничего не следует. Точно также никогда ничего не следует преуменьшать. Когда Мария Захарова просит не преувеличивать роль союзников во Второй мировой войне, я не вполне понимаю, о ком идет речь – кто преувеличивает?

Захарова и вообще все эти люди — они спорят как будто сами с собой. Сами в своей голове рождают фальсификаторов, лжецов, провокаторов – или находят каких-то мало кому интересных фриков – и начинают с ними полемизировать, бороться, опровергать чего-то.

Советский Союз действительно внес основной и решающий вклад в Победу! И потери понес самые значительные вообще! Другой вопрос, зачем мы так этими потерями бравируем? Миллионы погибших – это трагедия, а не достижение.

Да, союзники больше говорят о своих жертвах, чем о наших, но это понятно. Ведь это их жертвы, их предки. Свое горе всегда понятнее и тяжелее, а гибель одного знакомого тебе человека, горше гибели тысячи неизвестных тебе людей. Так получилось, что вскоре после войны наши дороги с бывшими союзниками резко разошлись. У нас с немцами отношения сейчас, кажется, намного лучше, чем с британцами и особенно, американцами.

И уже не поймешь, кто с кем и против кого воевал. В конце концов, против Германии война шла четыре года, а с Вашингтоном власти РФ борются семьдесят четыре и про ядерную войну с американцами говорят чуть не каждый день.

Конечно, после такого, как-то уже не хочется преувеличивать их вклад в победу над Гитлером. Но так уж вышло, что из-за десятилетий Холодной войны и теперешнего холодного мира, о роли Штатов и Британии никогда толком и не говорили. Чтобы без преувеличений, но и без замалчивания.

Да, союзники открыли Второй фронт только в 1944 году, но США в то же время активно сражались с Японией. И Япония по этой причине просто не имела возможности напасть на СССР с Востока! Второй фронт мог быть там, только воевать на два фронта пришлось бы Советскому Союзу. А до высадки в Нормандии наша страна получала от союзников действительно очень важную для нее помощь.

Две трети грузовиков на фронте были американскими, а к концу войны только на них и воевали. По ленд-лизу мы получили в два с половиной раза больше паровозов, чем сделали сами. Каждый шестой танк и каждый восьмой самолет были импортным – это ведь тоже не мелочь.

Я не говорю уже о том, что в какой-то момент в стране просто жрать было нечего, потому что под оккупантами оказались главные сельскохозяйственные районы. На американской тушенке жила не только армия, но и простые люди в тылу.

Смогли бы наши предки одержать победу без этой помощи? Все равно смогли бы – я уверен! Но сколько еще продлилась бы война? Год, два, три? Сколько еще миллионов жизней было бы положено ради нее? Печальный итог войны состоит в том, что с врагами-то мы худо-бедно помирились, а вот с друзьями продолжаем воевать. Безо всякого преувеличения.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»


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