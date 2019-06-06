Синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности 5 6.06.2019, 18:41

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Иллюстрационное фото

До 22 часов ожидается гроза, сильные ливни, шквалистый ветер и даже град.

Синоптики подумали — и таки повысили уровень угрозы с бледного желтого до яркого оранжевого. Сегодня снова надо быть наготове, чтобы вовремя выхватить телефон и фотографировать молнии, потоки воды, упавшие деревья, летящие крыши. Кое-где возможен град. В Минске движение может начаться после 17:00, пишет onliner.by.

Белгидромет информирует, что природа сегодня намерена буйствовать в основном на юго-западе страны и в центральных районах. При грозах возможен сильный порывистый ветер. Надо быть готовыми к сильным ливням и граду.

В столице все это ждут уже к 17:00, непогода тут может продлиться до 22:00. По пути с работы будьте осторожны.