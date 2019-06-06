47-летний Яромир Ягр намерен продолжить игровую карьеру 2 6.06.2019, 19:00

ЯРОМИР ЯГР

Легендарный чешский нападающий не планирует расставаться с хоккеем.

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр сообщил, что планирует продолжать игровую карьеру. В сезоне-2018/19 47-летний Ягр вышел с "Кладно" в элитный дивизион чемпионата Чехии. В решающей игре за выход в элиту ветеран забросил четыре шайбы "Ческе Будеевице" (4:2).

"Хочу продолжать игровую карьеру. Пока не уверен, будет ли это выступление за "Кладно" в элите, или игра за наш фарм-клуб", — приводит слова Ягра "Чемпионат".

Ягр провел 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности "+322".