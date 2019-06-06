Путин: РФ может не продлить договор о стратегических наступательных вооружениях 6 6.06.2019, 19:16

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Россия может не продлить СНВ-3 с США.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия может не продлить договор с Соединёнными Штатами о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который истекает в 2021 году. По его словам, российские вооруженные силы способны защитить страну в долгосрочной перспективе. Об этом Путин заявил на встрече с главами ведущих мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума. При этом Путин возложил на США ответственность за, как он выразился, раскачку всего каркаса международных отношений в сфере глобальной безопасности, передает svoboda.org.

Президент РФ также прокомментировал информацию о присутствии российских военных в Венесуэле. Путин утверждает, что Россия не создает на территории южноамериканской страны военных баз, а специалисты приезжают и уезжают в рамках контрактных обязательств.

Путин высказался и о том, что его не пригласили на торжества по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии. "Почему меня должны обязательно везде куда-то приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? Мне своих дел хватает здесь", – заявил Путин. Президент РФ предположил, что западные лидеры, возможно, хотели "пошушукаться" между собой перед тем, как начать контакты с российскими властями.