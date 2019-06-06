Фотофакт: Гродно затопил ливень 2 6.06.2019, 19:26

1,230

Фото: hrodna.life

Движение транспорта было затруднено, на дорогах образовались пробки.

Летом в Беларуси аномальную жару часто сменяют почти тропические ливни. Накануне плавал Минск, а в четверг первый сильный дождь в этом году пережила Гродненщина. Ливень с градом накрыл регион, гремели грозы. А областной центр вновь оказался затопленным, в некоторых местах пришлось остановиться троллейбусам, движение транспорта было затруднено, на дорогах образовались пробки. Пешеходы прятались от ливня как могли и старались обходить огромные лужи.

Как обычно, больше всего досталось улицам исторического центра Гродно, где старая ливневая система не рассчитана на большие объемы воды. Уровень воды там поднялся на несколько сантиметров, сообщает hrodna.life.