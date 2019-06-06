Уровень безработицы в Польше достиг минимальной с 1991 года отметки 1 6.06.2019, 19:57

Об этом сообщила министр по делам семьи, труда и социальной политики Польши.

Уровень безработицы в Польше в мае составил 5,4%, что на 0,7% ниже, чем годом ранее. Об этом на пресс-конференции сообщила новый министр по делам семьи, труда и социальной политики Польши Божена Борыс-Шопа, передает «Радио Польша».

«Начиная с 1991 года, уровень безработицы в мае никогда не был настолько низким, как в мае этого года. Снижение уровня безработицы было зафиксировано во всех воеводствах по всей стране», - отметила министр по делам семьи, труда и социальной политики Польши.

В конце мая количество безработных в Польше составляло 907 тыс. человек, что на 95 тыс. меньше, чем в прошлом году.