Хацкевич подписал новый контракт с киевским «Динамо» 6.06.2019, 20:04

АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ

ФОТО: EPA

Новое соглашение рассчитано на два года.

Об этом сообщает официальный сайт киевского «Динамо».

Белорусский специалист возглавил «Динамо» в июне 2017 года. В 2018 году Хацкевич во главе киевского клуба завоевал Суперкубок Украины.

В общем под руководством Хацкевича «Динамо» провело 100 матчей, в которых одержало 60 побед, 24 раза сыграло вничью и 16 раз проиграло.

«В новом сезоне задачи стоят однозначные — попасть в Лигу чемпионов, бороться за чемпионство и Кубок, потому что «Динамо» уже три сезона не выигрвает титулы. Надеюсь, что те игроки, которым Хацкевич доверял, отблагодарят ему», — прокомментировал соглашение президент «Динамо» Игорь Суркис.

Хацкевич в свою очередь также заявил, что задачи у команды максимальные.

«Я считаю, что эта команда уже может и должна выжать из себя максимум, чтобы порадовать Киев гимном Лиги чемпионов. Конечно, во всех турнирах задачи максимальные — вернуть чемпионство, борьба за Кубок и Суперкубок Украины», — заявил Хацкевич.