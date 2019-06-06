Хацкевич подписал новый контракт с киевским «Динамо»
- 6.06.2019, 20:04
Новое соглашение рассчитано на два года.
Об этом сообщает официальный сайт киевского «Динамо».
Белорусский специалист возглавил «Динамо» в июне 2017 года. В 2018 году Хацкевич во главе киевского клуба завоевал Суперкубок Украины.
В общем под руководством Хацкевича «Динамо» провело 100 матчей, в которых одержало 60 побед, 24 раза сыграло вничью и 16 раз проиграло.
«В новом сезоне задачи стоят однозначные — попасть в Лигу чемпионов, бороться за чемпионство и Кубок, потому что «Динамо» уже три сезона не выигрвает титулы. Надеюсь, что те игроки, которым Хацкевич доверял, отблагодарят ему», — прокомментировал соглашение президент «Динамо» Игорь Суркис.
Хацкевич в свою очередь также заявил, что задачи у команды максимальные.
«Я считаю, что эта команда уже может и должна выжать из себя максимум, чтобы порадовать Киев гимном Лиги чемпионов. Конечно, во всех турнирах задачи максимальные — вернуть чемпионство, борьба за Кубок и Суперкубок Украины», — заявил Хацкевич.