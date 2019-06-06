Кремлевские мечтатели Юрий Федоров

6.06.2019, 20:06

Кремлевским мечтателям мировое господство никак не светит.

Оказывается Сергей Викторович Лавров все еще помнит учение Маркса, "которое, – как он напомнил, – всесильно, потому что оно верно". "Мы никогда не отказывались от того, что фундаментом всей нашей политики, развития страны и внешних связей является экономика" – сказал министр. Однако очень может быть, что во время учебы в МГИМО студент Лавров усвоил марксизм-ленинизм недостаточно глубоко, а затем дипломатическая работа отвлекала его от повышения идейно-теоретического уровня. Поэтому лучше бы ему не поминать основоположников всуе. На ум сразу же приходят марксистские максимы о производительных силах и производственных отношениях, о "базисе" и "надстройке", о революции и о внешней политике Российской империи. В путинской России производственные отношения, основанные на тотальной коррупции и откровенном бандитизме, полностью заблокировали развитие производительных сил. Российская "надстройка", которую можно назвать "криминократией", и как заметил Энгельс, может причинить, а в случае современной России – и причиняет, экономическому развитию величайший вред.

Сергею Викторовичу, уж коли он ссылается на классиков марксизма, стоило бы вспомнить основоплагающую формулу Энгельса на эту тему. "Обратное действие государственной власти на экономическое развитие может быть троякого рода. Она может действовать в том же направлении – тогда развитие идет быстрее (явно не российский случай – ЮФ); она может действовать против экономического развития – тогда в настоящее время у каждого крупного народа она терпит крах через известный промежуток времени (вот оно! – ЮФ); или она может ставить экономическому развитию в определенных направлениях преграды и толкать его в других направлениях. Этот случай сводится в конце концов к одному из предыдущих". И верно, сводится. Государственная власть в Российской империи, а затем в СССР ставила преграды экономическому развитию и потерпела крах и в 1917, и в 1991 годах. Сегодняшняя власть в России тоже потерпит крах, вопрос лишь в том когда и в каких формах. Но на этот вопрос ни основоположники марксизма, ни нынешние политологи ответа дать не могут.

Возможно, впрочем, что министр иностранных дел путинской России всерьез изучал марксизм, в том числе читал работы основоположников, посвященные российской внешней политике. Если так, то он не просто усвоил мысли классиков, но и пытается творчески претворять их в жизнь, разумеется, с учетом политических и экономических реалий ХХI века. Ему, например, могло понравится такое наблюдение Маркса: "Ничего не изменилось, прежде всего, в политике России ... Могут меняться ее методы, ее тактика, ее маневры, но путеводная звезда – мировое господство – неизменна". Сегодня, правда, кремлевским мечтателям мировое господство никак не светит: ВВП России меньше двух процентов глобального ВВП. Но очень хочется. Историческая преемственность, понимаешь, как сказал бы первый президент России.

И, наконец, если Сергей Викторович остается поклонником Маркса, то напомним еще одну мысль основоположника. Размышляя о судьбах Европы, Карл Маркс написал: "... Для Европы существует лишь одна альтернатива: либо возглавляемое московитами азиатское варварство обрушится на нее подобно лавине, либо она должна восстановить Польшу и, таким образом, оградить себя от Азии стеной из двадцати миллионов героев, чтобы выиграть время для завершения своего социального преобразования". Эту мысль сегодня можно сформулировать чуть иначе: для Европы есть только одна возможность избежать "евразийского" варварства, возглавляемого Москвой, – укрепить Украину в военном и военно-экономическом планах, чтобы оградить себя стеной из десятков миллионов героев. И это – не пафосная декларация, а очевидное следствие стратегического положения Украины на геополитической карте Европы. Правда, министру Лаврову эта мысль вряд ли понравится. Но тут уж ничего не поделаешь: учение основоположника всесильно, потому что оно верно.

Юрий Федоров, kasparov.ru