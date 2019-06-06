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Профессоры белорусских вузов не смогут стажироваться за границей больше недели

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  • 6.06.2019, 20:30
Иллюстрационное фото

Власти определили сроки стажировок для белорусских профессоров.

Решение о направлении педагогического работника на стажировку за рубеж на срок более 10 дней принимается руководителем учреждения высшего образования (УВО) после согласования с республиканским органом государственного управления, в подчинении которого оно находится. Это предусматривает Положение о порядке направления педагогических работников на стажировку в организациях иностранных государств, утвержденное постановлением Совета министров от 5 июня № 367. Текст документа размещен на сайте правительства, передает naviny.by.

Срок зарубежной стажировки определяется УВО и составляет для «руководителей из числа профессорско-преподавательского состава» до одной недели, для иных педработников — до пяти месяцев.

На зарубежные стажировки педработники отправляются «согласно планам, утверждаемым ежегодно заказчиками соответствующих мероприятий программы, в подчинении которых находятся УВО, с учетом поступивших заявок УВО».

Финансирование расходов на стажировку за рубежом осуществляется за счет республиканского бюджета, а также средств, «полученных от приносящей доходы деятельности УВО», и «иных источников, не запрещенных законодательством».

Отчет о стажировке должен быть представлен руководителю УВО в течение 10 дней после ее завершения.

Ежегодно до 10 января УВО отчитываются перед вышестоящими органами — заказчиками о направлении педработников на стажировку за границу в течение предыдущего календарного года «с указанием основных результатов стажировки, а также эффективности их внедрения в практическую деятельность УВО».

Положение распространяется на преподавателей государственных учреждений высшего образования, за исключением сферы культуры.


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