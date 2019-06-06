закрыть
6 июня 2019, четверг, 23:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Билецкий: Упрощение условий получения украинского паспорта иностранными добровольцами – наша общая победа

1
  • 6.06.2019, 21:10

Белорусским добровольцам станет проще получить гражданство Украины.

Принятие закона об упрощении процедуры получения украинского гражданства иностранными добровольцами, ветеранами АТО (ныне – ООС) – общая победа украинских патриотов.

Об этом заявил народный депутат и лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий в своем Telegram-канале, передает censor.net.ua.

Сегодня, 6 июня, Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении за проект закона №3433. Им предусмотрено внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Благодаря этому решению процедура получения украинского гражданства иностранными добровольцами, участниками АТО (ООС) будет упрощенной. Внесенные в закон изменения также гарантируют иностранным бойцам право на временное проживание в Украине. Кроме того, отныне запрещается принудительная депортация иностранных добровольцев, значительное количество которых – граждане России, в государство-агрессор или страны, не признающие территориальную целостность Украины.

Напомним, что соавтором проекта закона №3433 был народный депутат и лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий. На рассмотрение украинского парламента указанный законопроект был подан еще в 2015 году, а в октябре 2017 года он был принят за основу.

Чтобы ускорить процесс принятия крайне важного для иностранных бойцов решение, 4 июня "Национальный Корпус" провел митинг под Администрацией президента. Тогда представитель администрации Владимира Зеленского встретился с националистами и от имени главы государства пообещал поддержку в решении вопроса относительно иностранных добровольцев. Сегодня, в день голосования, представители "Национального Корпуса" тоже собрались, но уже под стенами Верховной Рады.

"Разрушить чрезмерную бюрократию и "совковые" подходы в сфере признания правового статуса иностранцев, участвовавших в защите территориальной целостности Украины, нужно было уже давно. Однако совесть украинских депутатов проснулась только сейчас! После того как к этому призвал "Национальный Корпус". Совместными усилиями нам снова удалось взломать систему и отстоять права бойцов, которые боролись и будут бороться за Украину до конца", – заявил после голосования ВРУ Андрей Билецкий в своем Telegram-канале.


популярное за неделю

Мнение

Настрой на победу!
Настрой на победу! Евгений Афнагель
Лукашенковский электорат перестал существовать
Лукашенковский электорат перестал существовать Николай Статкевич
Награда нашла героев
Награда нашла героев Валерий Карбалевич
Роман с «Беллегпромом»
Роман с «Беллегпромом» Дмитрий Растаев