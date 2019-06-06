Настрой на победу! 1 Евгений Афнагель

6.06.2019, 21:20

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Более 60 человек пришли на встречу с лидерами БНК Статкевичем и Афнагелем в Гродно.

В Гродно завершилась встреча с лидерами Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем и Евгением Афнагелем. Встреча длилась больше двух часов.

«Более 60 человек сегодня на встрече в Гродно. Отличная, сильная энергетика, интересные вопросы, много новых людей, победные настроения. Гродно, спасибо за встречу и добрые эмоции. Работаем дальше. Завтра - Борисов», - написал Евгений Афнагель на своей странице в Facebook.

7 июня жители Борисова смогут встретиться с Николаем Статкевичем, кандидатом в президенты от Белорусского Национального Конгресса, а также с представителем Рады БНК Евгением Афнагелем.

Начало встречи - в 16.00 по адресу: ул. 30 лет ВЛКСМ, 8 (Дом И.Х. Колодеева).