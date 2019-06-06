Андрюс Кубилюс: Грибаускайте серьезно рассматривают на пост президента Европейского совета 1 6.06.2019, 21:41

ДАЛЯ ГРИБАУСКАЙТЕ

Об этом заявил избранный в Европарламент экс-премьер Литвы.

Кандидатуру экс-президента Литвы Дали Грибаускайте серьезно рассматривают на пост президента Европейского совета.

Об этом заявил избранный в Европарламент экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс, передает Delfi.

"Я думаю, что еще рано что-то говорить конкретно. В первые дни в ЕП мы слышим, что проходят интенсивные дискуссии между основными партиями - Европейской народной, к которой мы принадлежим, социалистами, либералами и зелеными - о всех пакетах", - сказал Кубилюс.

По его словам, сейчас ведутся переговоры о главе Еврокомиссии, на этот пост Европейская народная партия выдвигает Манфреда Вебера.

"Сейчас еще такая стадия, когда каждая группа партий предлагает своих кандидатов. К середине июля эта проблема должна быть решена, должны найти решение, в первую очередь по вопросу председателя ЕК", - сказал Кубилюс.

"Пока ходит много слухов. Прежде всего потому, что группы партий пытаются демонстрировать и доказывать свою силу", - отметил он.

По данным издания Rzeczpospolita, Вышеградская четверка - Польша, Венгрия, Чехия и Словакия - сообщила президенту Европейского совета Дональду Туску, что кандидатуру экс-президента Литвы Дали Грибаускайте не поддерживает.

Кубилюс расценивает эту информацию как факт, подтверждающий, что Грибаускайте всерьез рассматривают как кандидата на пост Европейского совета.

"Из этой публикации можно понять, что страны Вышеградской группы ответили на вопрос, заданный Дональдом Туском о кандидатуре Грибаускайте. Первый ответ, что они, не одобряют, они поддерживают Шефчовича. Но обычно на этот пост предлагают бывшего главу любой страны. Марош Шефчович страну не возглавлял, он является кандидатом на голову ЕК, возможно его кандидатуру предложили и на пост главы Европейского совета, может быть, так хотят укрепить его позиции в переговорах за пост главы ЕК", - считает Кубилюс.

Непартийность может быть козырем Грибаускайте, говорит он. "Надо помнить, что есть ряд факторов, которые пытаются учитывать при назначении. Если один пост получает бывший глава великой страны, в данном случае, например, Вебер станет главой ЕК, тогда второй значимый пост отдают кому-то из небольших стран. Литва соответствует этой требованию", - пояснил политик.

Также, отмечает он, если один пост достается представителю "старой" Европы, то какой-то из постов должны дать представителю "новой" Европы, так Дональд Туск занял пост председателя Европейского совета.

Он обратил внимание и на то, что 70 политических лидеров подписали известное письмо о том, что один из руководящих постов надо предоставить женщине.

"Уже в течение длительного времени на руководящих постах в ЕС не было женщин. Здесь в Грибаускайте есть преимущество", - сказал Кубилюс.

На нынешнем этапе переговоров о распределении топ-должностей ЕС заявления Польши или других стран не могут иметь значение для последнего вердикта, добавил он.