В Гродно открыли памятную доску Чеславу Немену 2 6.06.2019, 21:51

Чеслав Немен

Мемориальную доску с бронзовым портретом музыканта открыли на здании Гуманитарного колледжа.

В Гродно на здании Гуманитарного колледжа 6 июня открыли мемориальную доску с бронзовым портретом рок-музыканта Чеслава Немена, пишет "Гродненская правда".

Именно в этом здании в 1954 году учился знаменитый рок-музыкант, чьё творчество объединяет Беларусь и Польшу.

В церемонии открытия приняли участие маршалок Сената Польши Станислав Корчевский и вдова музыканта Малгожата Немен, а также посол Польши в Беларуси Артур Михальскийи ряд белорусских чиновников.

Автором мемориальной доски стал гродненский скульптор Владимир Пантелеев. Она сделана из светлого итальянского гранита и украшена бронзовым барельефом с портретом певца. Надпись на доске сделана на двух языках — на белорусском и на польском.

"Символично, что памятная табличка открывается в год восьмидесятилетия со дня рождения Чеслава. Сегодня история как будто сделала круг. Он снова в Гродно, а о его творчестве узнают всё больше и говорят уже новые поколения", — отметила вдова музыканта Малгожата Немен.