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Долгие имперские слезы

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  • Игорь Яковенко
  • 6.06.2019, 22:02
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«Силоцентричность» восприятия мира - часть имперского сознания телеведущих.

На встрече в Брюсселе с председателем Европейского Союза Дональдом Туском президент Украины Владимир Зеленский говорил о вступлении Украины в ЕС и коснулся тех изменений, которые, по его мнению, это событие должно произвести в России.

"Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта, - заявил Зеленский. – Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве". Конец цитаты.

Похожую идею несколько раньше, чем Владимир Зеленский, высказал Збигнев Бжезинский: "Без Украины Россия перестает быть евразийской империей. Без Украины Россия все еще может бороться за имперский статус, но тогда она стала бы в основном азиатским имперским государством".

На мой взгляд, прогноз американского политолога более точен, чем прогноз украинского президента. Во всяком случае, в краткосрочной перспективе движение Украины в Европу вызывает в России ужесточение режима, а политическая граница между Европой и Азией сдвигается на Запад.

Процесс умирания евразийского наполнения в имперском проекте России происходит крайне болезненно и сопровождается истошными воплями и угрозами в адрес Украины как "виновницы" этого умирания. В программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" от 5.06.2019 слово империя звучало постоянно, а про Украину говорили… впрочем, это лучше цитировать.

Когда один из украинских экспертов напомнил, что Россия должна считаться с интересами Украины хотя бы по причине весьма протяженной общей границы, Соловьев почему-то обиделся и заорал: "А у нас может быть общая граница с Польшей, и с Румынией и с Венгрией!". В российском телевизоре вообще очень любят шутить и предаваться сладким фантазиям насчет уничтожения других стран и гибели других народов. В программе Соловьева, например, периодически грезят о "проливе имени Сталина" между Канадой и Мексикой, мечтая о том, как Соединенные Штаты станут новой Атлантидой и сотни миллионов людей погибнут. Фантазии об "общей границе России с Польшей, Румынией и Венгрией" - из того же людоедского ряда.

Лютая ненависть к Украине слепит обитателям российского телевизора глаза и они теряют адекватные представления о пространстве и времени. "Когда что-то мелкое начинает хамить и наглеть, то кончается это для него очень плохо", - заявил Владимир Соловьев, имея в виду вторую по размерам территории и шестую по численности населения страну в Европе.

Когда в телевизоре грезят об имперском будущем России, непременно зовут декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова. Виталий Товиевич выступал долго и сбивчиво, но в целом из его слов выходило, что дела у Украины очень плохи, а дальше будут непременно еще хуже. И вот почему. Оказывается, мир исстари устроен так, что в нем есть несколько империй, которые этот мир делят между собой, а есть какие-то непонятные межеумочные территории. И вот, делится своим знанием декан Третьяков, "такие территории никогда не становятся самостоятельными государствами". Поскольку речь, понятное дело, идет об Украине, декан Третьяков делает экскурс в историю, и, пытаясь там усмотреть доказательства невозможности существования Украины, долго рассказывает о Московском царстве, Речи Посполитой и Великом Княжестве Литовском. Жаль, что в этом историческом экскурсе был упущены несколько веков ордынского ига когда государство, наследником которого считает себя нынешняя Россия, не обладало полным суверенитетом, что продолжалось и после исчезновения Золотой Орды вплоть до Константинопольского мирного договора 1700 года, который положил конец унизительной выплате дани (т.н. "упоминок") Крымскому ханству.

Покончив с историей, декан Третьяков вспомнил о географии и, обозрев карту Европы, увидел на ней, помимо Украины множество совершенно лишний и бессмысленных образований, которые существуют абсолютно бесхозно и своей нелепой беспризорностью нарушают строгий имперский порядок на планете, который только что описал декан Третьяков. "Это такие территории как Лихтенштейн, Монако, Люксембург, - перечисляет декан Третьяков тот ряд "неправильных" территорий, в который, по его убеждению, входит Украина. Эти территории, знает декан Третьяков, неприкаянно болтаются на карте и не принадлежат ни к какой империи в силу исторического недоразумения. По той причине, что империи между собой не договорились кому из них эти "географические огрызки" должны принадлежать.

Что же касается Украины, то она, убежден декан Третьяков, а вместе с ним и все остальные завсегдатаи российского телевизора, непременно вслед за Крымом вернется в "родную гавань", то есть в материнское лоно Российской империи.

Многолетние наблюдения за ведущими российских политических ток-шоу и их постоянными "экспертами" позволяют не только поставить диагноз, но и выявить некоторые причины глубокой личностной деформации этих людей. Они, действительно, как-то "пропустили" 20-й век, остались в лучшем случае в 19-м, а точнее в первой половине 17-го века, до заключения Вестфальского мирного договора от 24.10.1648 года, который стал переломной точкой в становлении международного права, признании равенства суверенных государств. Кстати, именно по Вестфальскому договору Западная Европа впервые признала Московское государство суверенным субъектом международной политики, несмотря на то, что Москва в то время еще платила дань крымскому хану.

Сила - это высшая ценность для носителей имперского сознания, и фактически единственный понятный им аргумент в спорах. "Хоть одну победу своего оружия назовите!" - орал Соловьев на украинского эксперта, который попытался что-то рассказать об успехах Украины в отдельных областях экономики в ответ на постоянные крики о том, что "Украина катится в пропасть". "Силоцентричность" восприятия мира как часть имперского сознания телеведущих усиливается благодаря тому, что их ток-шоу формируются как мини-империи с самодержавным типом правления.

Российские телеведущие целенаправленно подбирают гостей, которые либо полностью с ними согласны, либо играют в поддавки. В тех случаях, когда иностранный эксперт пытается настаивать на своем, его публично выгоняют, а порой и просто бьют.

Заявляя о причинно-следственной связи между вступлением Украины в ЕС и "смертью российского имперского проекта" президент Украины Зеленский, видимо, все-таки заблуждается, или как минимум сильно упрощает. Вступление в ЕС и отдаление от путинской России – безусловное благо для Украины и несомненный пример для России и всего постсоветского пространства. Но напрямую связывать темпы движения Украины в Европу с темпами утраты Россией имперской сущности, я бы не стал. Российская империя распадается вторую сотню лет, начиная с 1917 года. Предсказать окончательную дату распада даже с точностью до года не под силу ни одному аналитику на планете. Это может случиться внезапно и быстро, а может тянуться десятилетиями. Но весь этот период Россия будет деградировать, а имперская истерика будут нарастать. Просто потому, что у российского имперского проекта очень много бенефициаров: все чиновничество, все силовики, все сотрудники государственных СМИ, абсолютное большинство работников культуры и значительная часть предпринимателей, взращенных в условиях противоестественного симбиоза с государством. И что, вы полагаете, что все эти люди так просто позволят разрушить имперскую кормушку? Вряд ли. Имперская зима в России может быть долгой…

Игорь Яковенко, Blogspot.ru


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