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ЕС поможет построить Польше трассу Via Carpatia

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  • 6.06.2019, 22:30

Via Carpatia пролегает вдоль восточной границы ЕC и соединяет Клайпеду в Литве с Салониками в Греции.

Министр инфраструктуры РП Анджей Адамчик сообщил, что 6 июня Польша получила от многих стран ЕС поддержку, необходимую для включения дороги Via Carpatia в европейскую транспортную сеть и ключевые транспортные маршруты. Это было одной из тем конференции министров ЕС в Люксембурге, передает «Радио Польша».

Варшава, давно подавшая заявку в Европейскую комиссию по этому вопросу, ищет поддержку в ЕС.

«Почти четыре года назад, когда мы говорили о Via Carpatia, нас спрашивали, что это, где это, какая это трасса. Сегодня Via Carpatia — тема, известная всем», — отметил А. Адамчик.

Внесение в список приоритетных транспортных проектов повлечет за собой более легкий доступ к фондам ЕС для развития Via Carpatia.

Международная трасса Via Carpatia пролегает вдоль восточной границы Европейского союза и соединяет Клайпеду в Литве с Салониками в Греции.


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